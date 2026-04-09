Homem atropelado por caminhão será enterrado nesta quinta-feira em São Carlos

Crédito: SCA

Saiba Mais Atropelamento Fatal Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos

O homem que morreu após ser atropelado por um caminhão na noite desta terça-feira (7), no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, será enterrado às 11h15 desta quinta-feira (9), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. A vítima foi identificada como Itacil Geison dos Santos, de 41 anos.

Segundo informações apuradas, o motorista do caminhão, um homem de 37 anos, transportava cerca de 30 toneladas de argamassa e seguia pela faixa da direita, no sentido interior-capital, quando ocorreu o impacto. No momento do acidente, outro carro realizava uma ultrapassagem pela faixa da esquerda.

De acordo com o caminhoneiro, não foi possível desviar. Ao sentir a pancada, ele acreditou inicialmente ter passado sobre uma peça de concreto que estaria na pista. O motorista parou alguns metros à frente e retornou a pé até o local indicado, mas não encontrou nenhum objeto.

Diante da situação, ele seguiu até a base da Polícia Militar Rodoviária, onde comunicou o ocorrido. Após o relato, equipes foram acionadas e, com apoio da concessionária responsável pela rodovia, localizaram o corpo da vítima no mesmo trecho.

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