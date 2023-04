História de ex-aluna da USP: engenheira de software que desenvolve satélites no Inpe

Crédito: Arquivo pessoal

As séries e filmes de televisão que consumimos podem ter grande influência em nossas escolhas. Para muitos, é a partir desses conteúdos que se conhece e tem acesso a conhecimentos diversos, alguns que podem até inspirar a futura profissão. Esse é o caso de Maria de Fátima Mattiello Francisco, a engenheira de software que escolheu trabalhar com pesquisas espaciais um pouco graças às séries televisivas sobre o tema.

Formada em Ciências de Computação pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, Fátima é, atualmente, coordenadora de ensino, pesquisa e extensão no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), além de atuar na Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Espacial, curso oferecido pela instituição. A ex-aluna do ICMC já trabalhou em projetos de engenharia de sistemas espaciais, como especialista em sistemas de solo e conceito de operação de satélites, e também na verificação e validação de sistemas intensivos em software.

Coordenando projetos de desenvolvimento de nanossatélites no Inpe, em parceria com universidades brasileiras e estrangeiras, Fátima tem muitas histórias para contar e fará isso durante um evento, dia 14 de abril, a partir das 16h, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC. A iniciativa também será transmitida ao vivo pelo canal ICMC TV no Youtube.

O evento é parte do ciclo de palestras Alumni – Campus USP São Carlos … trajetórias que inspiram, que compõem a programação para celebrar os 70 anos da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). O ciclo tem o objetivo de motivar os atuais estudantes por meio de exemplos de sucesso profissional de ex-alunas e ex-alunos, além de estreitar laços entre as diferentes gerações de estudantes que passaram ou estão na USP.

Com periodicidade bimensal, a proposta envolve egressos das cinco unidades do campus da USP, em São Carlos, e o local de cada palestra é a unidade onde o estudante se formou. Com o tema O protagonismo do software na engenharia de satélites do Inpe, Fátima revelará, no dia 14 de abril, detalhes de sua trajetória desde a graduação no ICMC, e explicará por que a engenharia de satélites é, hoje, estreitamente ligada à área de desenvolvimento de software. O evento é coordenado pelo professor José Marcos Alves, da EESC, em parceria com a professora Kalinka Castelo Branco, do ICMC.

Antes da palestra no ICMC, Fátima estará, na manhã de 14 de abril, com estudantes da escola estadual João Batista Gasparin, em São Carlos, para falar sobre As mulheres no espaço e nas carreiras relacionadas ao setor espacial.

SOBRE O INPE

Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Inpe foi criado em 1961 para realizar atividades e estudos desde a origem do Universo a aplicações da ciência, como nas questões de desflorestamento das matas. O instituto é um centro de referência internacional em pesquisas de ciências espaciais e atmosféricas, engenharia espacial, meteorologia, observação da Terra por imagens de satélite e estudos de mudanças climáticas.

São centenas de colaboradores que trabalham diariamente para expandir a capacidade científica e tecnológica do Brasil, muitos deles formados na USP em diferentes áreas e unidades de ensino e pesquisa. Fátima entrou no Inpe para fazer mestrado em Telecomunicações e Sistemas Espaciais, logo após se formar na USP em 1980. Inicialmente, seu trabalho no Inpe estava relacionado com a operação de satélites e controle, ficando muitos anos na divisão de sistemas de solo. No doutorado, enveredou para verificação e validação de sistemas espaciais intensivos em softwares. Para conhecer mais sobre essa história, basta acessar a reportagem Da USP São Carlos às pesquisas espaciais, a trajetória de quem desenvolve satélites, publicada pelo Jornal da USP.

