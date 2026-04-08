Hip Hop Salva abre inscrições para ciclo de formação gratuito

O Coletivo Hip Hop Salva, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o Ciclo de Formação Hip Hop Salva 2026. A iniciativa oferece cursos gratuitos voltados à formação cultural e artística de jovens e adultos em São Carlos.

As atividades serão realizadas na Sala Cultural “Hip Hop São Carlos”, localizada na Rua Miguel Petroni, nº 3.220, na Casa Criativa e Solidária, além de outros espaços da cidade.

As formações são destinadas a participantes a partir de 12 anos e contam com vagas limitadas. Todos os cursos são gratuitos e os participantes que atingirem, no mínimo, 75% de presença receberão certificado ao final das atividades.

A ação é promovida pelo Coletivo Hip Hop Salva, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Política Nacional de Cultura Viva.

As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/NvDft8wZ2M6qmhKKA.

Confira os cursos oferecidos:

-Produção Cultural: Captação de Editais Públicos

Com mediação de Luiz “Zidane” (LZ), professor, arte-educador e conselheiro de políticas culturais, o curso terá quatro encontros semanais às sextas-feiras, das 18h às 20h, na concentração da BDYY (Praça dos Voluntários).

Datas: 10/04 e 17/04.

O conteúdo abordará a criação de portfólios e a elaboração de projetos culturais voltados à participação em editais públicos.

Jurados em 3, 2, 1: Critérios de Avaliação nas Batalhas de Rima

A formação será conduzida por HTA, poeta, compositora, MC e jurada de batalhas. Os encontros acontecem aos sábados, das 16h às 18h, na Sala Cultural “Hip Hop São Carlos”.

Datas: 11/04 e 18/04.

O curso tratará do papel dos jurados nas batalhas de rima, critérios de avaliação, análise técnica de batalhas e desenvolvimento da argumentação.

Da tela em branco à timeline cheia: dominando a atenção na era digital

Ministrado por Marcelo “Psy”, produtor audiovisual, sociólogo e doutorando em Educação. O curso terá encontros quinzenais aos domingos, das 14h às 16h, na Sala Cultural “Hip Hop São Carlos”.

Datas: 12/04, 26/04 e 10/05.

A formação abordará estratégias de marketing digital com foco em produção audiovisual, incluindo concepção de ideias, captação, edição, design e distribuição de conteúdo nas redes sociais.

Silêncio ao Poeta: da criação ao palco

A atividade será mediada por Nega MC, poeta, slammer, rapper, produtora cultural e mestre de cerimônias. Os encontros acontecem às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, na Sala Cultural “Hip Hop São Carlos”.

Datas: 13/04 e 20/04.

O curso trabalhará a construção da poesia, presença de palco e postura diante do público e jurados em competições de slam.

Tem que ter Freestyle: fundamentos e prática

Com mediação de Caiê Strue, educador físico, produtor cultural e mestre de cerimônias do Hip Hop Salva, o curso será realizado aos sábados, das 16h às 18h, na Sala Cultural “Hip Hop São Carlos”.

Datas: 18/04, 25/04, 02/05 e 09/05.

Os encontros terão foco na prática do freestyle, explorando o desenvolvimento do pensamento rápido, a ocupação do espaço e a rima como instrumento de expressão e intervenção social.

Leia Também