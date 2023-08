Heróis: Bombeiros resgatam cachorro em duto no Córrego Gregório

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Heróis anônimos que dão a vida para salvar o próximo. Mesmo que o próximo não seja um ser humano. Assim, integrantes do Corpo de Bombeiros de São Carlos salvaram a vida de um cãozinho que ficou preso no Córrego Gregório, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, região do Sesc São Carlos.

Não se sabe o motivo, se o cachorrinho desceu ou caiu dentro do córrego. A certeza é que pedestres acionaram o Corpo de Bombeiros e uma equipe levou mais de uma hora para tirar o “melhor amigo do homem” que ficou preso dentro de um duto.

Com equipamento apropriado, vários integrantes da corporação desceram até às margens e começaram a operação salvamento. Assustado o cãozinho entrou em um duto e um dos Bombeiros foi atrás e com superação, conseguiu o resgate.

Uma viatura da Defesa Animal foi até o local e deu a assistência necessária. Posteriormente encaminhou o cãozinho até o Canil Municipal, na Água Fria, para que passe pelos exames necessários.

Quem reconhecer o animal, basta o tutor ir até o Canil Municipal para reavê-lo. Ou então, caso algum lar são-carlense se comova, ele irá para adoção.

