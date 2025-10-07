Herica Ricci Donato conhece unidade de São Carlos do Projeto Amigos Contra o Câncer

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Carlos, Herica Ricci Donato, visitou na manhã desta terça-feira (7) o Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC), localizado no bairro Santa Felícia. Acompanhada da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, Herica conheceu de perto as atividades da entidade, que tem como missão oferecer acolhimento e apoio a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social.

Durante a visita, a assistente social do PACC São Carlos, Fátima Evelizi Fernandes, explicou que a unidade atua como uma casa de pronto atendimento, sem fila de espera, pronta para receber pacientes encaminhados por hospitais, ambulatórios e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).“Aqui o paciente não realiza tratamento médico, mas recebe acolhimento psicológico, fisioterapia, além de participar de oficinas de crochê, pilates, dança, yoga e música. Nosso foco é trabalhar o bem-estar emocional e social”, destacou Fátima.

A gerente da entidade, Clarice Burgarelli, ressaltou que o PACC atende atualmente 53 pessoas, entre pacientes e familiares.“Grande parte dos nossos profissionais atua de forma voluntária. É um trabalho movido pela solidariedade”, afirmou.

A primeira-dama destacou a importância do projeto e o papel transformador do voluntariado:“Foi uma alegria conhecer de perto o trabalho tão sensível e necessário realizado pelo Projeto Amigos Contra o Câncer. É inspirador ver o carinho e o comprometimento de cada voluntário, que dedica tempo e amor para acolher quem enfrenta uma das batalhas mais difíceis da vida. O Fundo Social tem o compromisso de fortalecer parcerias como esta, que transformam dor em esperança e solidariedade em cuidado”, afirmou Herica Ricci Donato.

O projeto sobrevive por meio de doações da iniciativa privada, do trabalho de voluntários e de ações beneficentes, como bazares com produtos confeccionados pelos próprios pacientes. O próximo bazar solidário está programado para 8 de novembro, das 8h às 14h, na Praça do Mercado Municipal.

O PACC São Carlos fica na Rua Domingos Diegues, nº 200, bairro Santa Felícia. Interessados em colaborar ou atuar como voluntários podem entrar em contato pelo telefone (16) 98832-7021.

Toda a assistência oferecida pela entidade é gratuita.

