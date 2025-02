Herica Donato participa do encontro de primeiras-damas no Palácio dos Bandeirantes

A primeira-dama de presidente do FSS de Araraquara, Daiana La Penna com Herica Donato no Encontro de primeiras-damas em SP - Crédito: divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, participou nesta quarta-feira (12/02), no Palácio dos Bandeirantes, do encontro de primeiras-damas e gestores dos fundos municipais sociais que neste ano estão em início de gestão.

O encontro teve como objetivo auxiliar as novas lideranças a participarem dos programas e ações estaduais, ampliando o trabalho conjunto e o impacto das políticas públicas de desenvolvimento social nos municípios.

O Fundo Social de São Paulo, além de disponibilizar um manual técnico com os programas e detalhamento dos serviços oferecidos pelo Estado na área social, um curso online de “Gestão Pública e Imagem”, de formação de novas lideranças. Todas as participantes receberam acesso ao cadastro para inscrição ao curso.

Cristiane Freitas, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSP), apresentou ações estaduais a gestores de fundos locais, fortalecendo a parceria com os municípios paulistas. “Vamos ampliar o programa Escolas de Qualificação Profissional, o que levará capacitações gratuitas de forma itinerante a todas as regiões do Estado, começando pelas mais vulneráveis. Vamos utilizar carretas-escola equipadas para a formação profissional da população”, revelou a presidente do FUSSP.

As Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo têm o objetivo de ampliar autonomia e geração de renda por meio da realização de cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social. As aulas ocorrerão em diversas regiões do estado, com vagas oferecidas no Fundo Social de cada município ou em sedes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) por meio de convênios. São 48 cursos disponíveis nas áreas de Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, oferecidos em parceria com o Centro Paula Souza.

De acordo com Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, como a sede do Fundo de São Carlos é muito bem estruturada, poderá receber vários cursos. “Além do Fundo Social também oferecemos capacitações no Centro da Juventude Elaine Viviani. A primeira-dama Cristiane Freitas está marcando uma reunião individual com os municípios para que cada um apresente as suas demandas e nós vamos solicitar a inclusão no programa de qualificação profissional e também cestas básicas para que possamos ajudar as entidades cadastradas no município”.

A primeira-dama São Carlos disse, ainda, que vai analisar juntamente com prefeito Netto Donato a possibilidade do município aderir ao Programa Praça da Cidadania que tem o objetivo de promover espaços destinados à proteção e inclusão social, ao aperfeiçoamento profissional e à participação comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Para a implementação desse programa é necessário que a Prefeitura disponibilize um terreno adequado para poder receber a aprovação legal do projeto”, explicou Herica Ricci Donato.

Atualmente, o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo conta somente com sete unidades do Programa Praça Comunitária em funcionamento, distribuídas em seis cidades: a capital, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Mauá e Hortolândia. O Fundo Social de São Paulo mantém diálogo com os municípios interessados e segue trabalhando na expansão do programa em todo o estado.

A diretora do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Eucimara Jorge Pott, acompanhou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Carlos, Herica Ricci Donato, na reunião com a equipe do FUSSP e aproveitou para reforçar os pedidos do município.

