Helicóptero é usado em buscas por mulher desaparecida

A dona de casa Miriam Geraldo Dias, de 60 anos, continua desaparecida.

Nesta sexta-feira (10) o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, com o auxilio de um helicóptero particular fizeram buscas na região da antiga pedreira Bandeirantes, no Jardim Beatriz.

Os familiares desconfiaram que ela poderia estar lá, já que câmeras de segurança registraram ela passando pela rua em direção da antiga pedreira. Miriam mora na mesma região.

As buscas foram encerradas sem sucesso.

Segundo os parentes, Miriam está com depressão. Ela saiu de casa no Jardim Belvedere pela manhã da última quinta-feira (9).

Quem tiver informações sobre o paradeiro dela, deve ligar para o telefone (16) 99405-2077 (Cristiane).

