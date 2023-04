Helena Fernandes é escolhida como Industrial do Ano

Helena Fernandes iniciou sua trajetória na indústria na área administrativa após ter se formado em arquitetura - Crédito: Divulgação

A empresária Helena Regina Frasnelli Fernandes foi eleita pelos pares como Industrial do Ano de 2023. A escolha da homenageada foi realizada nesta semana, durante a reunião mensal do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Regional São Carlos. Helena será a terceira mulher a conquistar a honraria; a última recebeu o título há 10 anos.

É uma honra ser homenageada como Industrial do Ano e um reconhecimento da importância da indústria na sociedade. O sentimento é de que muitos são homenageados neste momento, toda uma cadeia produtiva que gera oportunidades de crescimento e desenvolvimento”, afirma Helena.

Antes dela, apenas duas mulheres receberam esse título: Mirella Foccorini Zamparini, em 1994, e Lilian Cristina Andrioli Guillen, em 2013. Em julho do ano passado, Helena foi escolhida para ser presidente do recém-criado Núcleo Feminino do Ciesp São Carlos.

“Tenho desenvolvido minhas atividades na NSF há mais de 30 anos, e em julho de 2022 iniciamos o Núcleo Feminino do Ciesp, com o objetivo de fortalecer o trabalho da mulher na Indústria. Penso que o reconhecimento das atividades já desenvolvidas pelo Núcleo Feminino, também contribuiu para esta indicação. E espero, com esse título, que as mulheres atuantes na indústria se sintam reconhecidas e fortalecidas juntamente comigo neste momento”, ressalta a empresária.

TRAJETÓRIA

Helena Fernandes iniciou sua trajetória na indústria na área administrativa após ter se formado em arquitetura. “A NSF foi fundada em 1986 e em 1990 direcionamos a produção para equipamentos para o varejo. Naquela época trabalhávamos meu marido, Diniz Amílcar Matias Fernandes, e eu”, recorda-se.

Sua atuação na indústria se tornou efetiva quando criaram o setor de desenvolvimento de layouts para viabilizar a apresentação comercial dos equipamentos necessários para a montagem da loja. Ao longo de 20 anos, Helena participou ativamente deste setor desenvolvendo layouts de supermercados, atacados e lojas de varejo.

“Hoje concentro as minhas atividades no planejamento estratégico da empresa, acompanhando o setor de layouts, RH e administrativo geral da NSF”, finaliza.

O TÍTULO

O título de Industrial do Ano foi criado em 19 de novembro de 1975, pela Lei Municipal Nº 7.517 e premia os empresários que possuem destacada contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Município.

A homenagem ficou suspensa durante três anos – em 2019, por ocasião dos 70 anos do Ciesp São Carlos, cuja solenidade na Câmara Municipal substituiu a do Industrial do Ano; e nos dois anos seguintes, devido à pandemia. E foi retomada no ano passado, com a escolha do ex-diretor do Ciesp, Emerson Chu, como Industrial do ano de 2022.

Para o diretor do Ciesp São Carlos, Marcos Henrique dos Santos, o título de Industrial do Ano tem um papel importante na sociedade. “A entrega dessa honraria feita pela Câmara Municipal valoriza a atuação da indústria no município, na geração de riqueza, emprego e renda”, observa Santos.

A entrega oficial do Título de Industrial do Ano, realizada pela Câmara Municipal, deve ocorrer em agosto deste ano. Antes disso, Helena também será homenageada no Jantar da Indústria, que ocorrerá no dia 24 de junho.

