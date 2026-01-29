(16) 99963-6036
Halo solar é visto no céu de São Carlos; entenda o fenômeno

29 Jan 2026 - 10h45Por Da redação
Halo Solar - Crédito: SCAHalo Solar - Crédito: SCA

Um fenômeno óptico chamou a atenção de moradores de São Carlos na manhã desta quinta-feira (29). Um círculo colorido, semelhante a um arco-íris ao redor do Sol, pôde ser observado em diferentes pontos da cidade.

O evento é conhecido como halo solar e ocorre quando a luz do Sol atravessa cristais de gelo suspensos na atmosfera. Esses cristais estão presentes em nuvens altas, geralmente do tipo cirrostratus, localizadas entre 5 e 10 quilômetros de altitude podendo, em alguns casos, ultrapassar esse nível.

Ao passar pelos cristais de gelo, a luz solar sofre refração e reflexão, formando um anel luminoso ao redor do Sol, normalmente com tons esbranquiçados ou levemente coloridos. Apesar da aparência impressionante, o halo solar é um fenômeno natural e relativamente comum, especialmente em períodos de mudança nas condições meteorológicas.

Últimas Notícias