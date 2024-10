Halloween já começou no Parque Ecológico de São Carlos

Os animais do Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna” já entraram em clima de Halloween, por meio das ações e interações temáticas que a equipe do local está desenvolvendo.

Diversas espécies estão sendo desafiadas essa semana a explorar novos cheiros, texturas e elementos inusitados, incentivando comportamentos como curiosidade e caça, como se estivessem em seus habitats naturais.

A brincadeira começou nesta terça-feira (29/10) pelo recinto da onça pintada que recebeu abóboras decoradas e recheadas com carne. Já nesta quarta-feira (30/10) será a vez das antas se depararem com uma decoração diferente e horripilante de Halloween. Já na quinta (31/10), Dia das Bruxas, a interação será feita com o macaco-aranha-de-cara-vermelha, que também vai receber alimentação decorada com o tema. Além da abóbora tem muito chapéu de bruxa, mãozinha de sorvete e diversos fantasmas.

A atividade faz parte do Programa de Bem-Estar Animal que realiza enriquecimentos ambientais que visam proporcionar, aos animais, um aumento na qualidade de vida, para que conservem seus comportamentos naturais (de cada espécie) como se estivessem na natureza.

As atividades de enriquecimentos ambientais são desenvolvidas pelos próprios cuidadores de animais em conjunto com técnicos e outros setores de serviços, que também se envolvem para buscar sempre o melhor para os animais, como o estímulo alimentar, cognitivo, físico e sensorial.

O Parque Ecológico de São Carlos abriga 117 espécies da fauna sul-americana, em especial a brasileira, como micos leões, dourado, preto e de cara dourada, jaguatiricas, emas, tamanduás bandeira e mirim, iguanas, serpentes de várias espécies, dentre muitos outros animais. Um ponto muito forte é a educação ambiental para aumentar a consciência ecológica e de proteção dos recursos naturais. O Parque também se diferencia no sucesso com a reprodução de várias espécies de animais, como os micos leões dourados, tamanduás e os ursos de óculos.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O horário de atendimento é de terça a domingo das 8h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

