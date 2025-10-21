Halloween deve aumentar vendas do varejo em 8,4% em São Carlos

Fantasias e adereços: Dia das Bruxas mexe com imaginação e acaba movimentando o comércio arajeista - Crédito: SCA

Os lojistas de São Carlos que se dedicam às vendas de doces, decorações, maquiagens e fantasias já se preparam para as festas de Halloween, o mais conhecido Dia das Bruxas no Brasil, celebrado em 31 de outubro. A expectativa é de um aumento nas vendas de 8,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação de Produtos para Festas.

A tradição americana de usar fantasias na data tem conquistado cada vez mais os brasileiros — e também os são-carlenses. A loja Casa dos Orixás e Fantasias, que comercializa artigos de festas no Centro de São Carlos, espera um aumento nas vendas de mais de 50% em outubro, em comparação com os outros meses, devido à comemoração do Dia das Bruxas.

A vendedora Larissa Gonçalves: “Nossas vendas aumentam mais de 50% em outubro por conta do Halloween.”

A vendedora Larissa Gonçalves explica que o reforço nos estoques para o Halloween começa logo após as festas juninas. Ela afirma que os principais compradores são escolas e organizadores de festas em condomínios. “Desde o início de outubro já temos um ótimo movimento, e a tendência é de que, na próxima semana, as vendas explodam com a proximidade da data. Está havendo grande procura por máscaras, saias, capas e acessórios. Em vez de levarem a fantasia completa, as pessoas preferem montar sua própria fantasia. Temos também sangue falso, maquiagem de terror etc.”, comenta.

Em outra loja que vende máscaras, fantasias e trajes pretos — a Cia. do Rock —, a expectativa é de um incremento de 30% a 40% em comparação com um mês normal. A vitrine também já foi montada para atrair quem vai festejar o Halloween.

O gerente Edilson Brochine explica que os principais compradores são escolas e organizadores de festas em condomínios. “O pessoal curte muito. Nós vendemos muitas máscaras, roupas e acessórios, e as vendas neste período são bem grandes”, ressalta.

O economista da Fecomercio, Thiago Carvalho, afirma que o Halloween ganhou muita força no Brasil nos últimos anos e que o comércio também entrou nessa onda para ampliar seus negócios. Ele destaca que o envolvimento das crianças tem fortalecido muito as comemorações da data. “Existe uma série de fatores que conspiram a favor do Dia das Bruxas. De um lado, temos vários filmes de terror e suspense com personagens de sucesso, como Jason, Freddy Krueger, Leatherface, o Palhaço Assassino, a Freira e vários outros; de outro, há filmes que destacam a festa de Halloween. Além disso, nos últimos anos, escolas de idiomas e condomínios de moradores têm incentivado a festa, inclusive com as crianças passando de apartamento em apartamento oferecendo ‘doçuras ou travessuras’.”

Carvalho afirma que vários outros setores pegaram carona na data, inclusive clubes e bares com festas à fantasia e prêmios para as melhores performances. “Até mesmo segmentos que nada têm a ver com o Dia das Bruxas, como imobiliárias ou lojas pet, têm adotado esse costume para chamar a atenção do consumidor. É evidente que esta data não tem a força de um Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia das Crianças, mas acabou se consolidando como mais uma oportunidade de salto nas vendas do varejo — principalmente em setores como doces, fantasias, decoração e máscaras.”

