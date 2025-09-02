Hackathon 6.0 Conecta inovação, tecnologia e educação em São Carlos e região

A 6ª edição do Hackathon – Connect Inovação e Conexão chega em 2025 ainda maior: o evento será realizado simultaneamente em 12 cidades da região no dia 13 de setembro, das 09h às 21h.

Promovido pelo Connect, o Hackathon 6.0 conta com o apoio do I2i, ParqTeq, Tray, Cresol e Unimar, além do patrocínio de Dani Sassoli, Microset, São Carlos Business Summit, Cardinali Imobiliária, Vocare e ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

Polo São Carlos

No polo de São Carlos a edição será presencial no Oasis Eventos, dentro da programação do São Carlos Business Summit, reunindo estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia em um ambiente de intensa colaboração, criatividade e inovação.

Criatividade, colaboração e inovação

Durante 12 horas de imersão, os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos inovadores, colocar ideias em prática e trabalhar em equipe para criar soluções que impactem o mercado. Para participar dessa maratona basta se inscrever pelo link: https://www.even3.com.br/hackathon-6-0-connect-inovacao-e-conexao-615269

Premiações

Além da experiência prática, os vencedores terão acesso a prêmios expressivos:

• 1º lugar: R$ 8.000 + bolsas integrais de pós-graduação EaD na Unimar para todos os integrantes.

• 2º lugar: R$ 3.000 + bolsas integrais de pós-graduação EaD na Unimar.

• 3º lugar: R$ 1.000 + bolsas integrais de pós-graduação EaD na Unimar.

Destaque também para o bônus exclusivo: a equipe com melhor desempenho no polo presencial de São Carlos receberá um cartão no valor de R$ 3.000, além de bolsas de graduação e pós-graduação oferecidas pela Faculdade do Comércio (FAC).

Como diferencial, todos os integrantes das equipes premiadas terão garantida uma bolsa integral de pós-graduação EaD na Unimar, reforçando o compromisso do Hackathon em unir inovação com oportunidade de crescimento acadêmico e profissional.

Mais informações e inscrições: https://www.even3.com.br/hackathon-6-0-connect-inovacao-e-conexao-615269

