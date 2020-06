Há três meses, dois vazamentos de água incomodam no Santa Paula

Crédito: Marcos Escrivani

Leitores do São Carlos Agora, residentes na rua Antonio Fischer dos Santos, no Jardim Santa Paula, entraram em contato na manhã desta sexta-feira, 12, para denunciar dois vazamentos na via. Em frente aos numerais 409 e 326.

Via WhatsApp encaminharam fotos e informaram que o desperdício de água acontece há três meses e que neste período já contataram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) em diversas oportunidades. “Mas ignoraram a nossa reivindicação”, disse uma moradora.

Segundo ela, a alternativa foi entrar em contato com o portal e denunciar o fato no intuito de que o problema seja sanado.

