Há 86 anos, Álvaro Guião morria em trágico acidente aéreo

No cargo de secretário de Estado, no qual tomou posse em 7 de julho de 1938, desenvolveu importante atividade administrativa de organização e reorganização dos serviços públicos paulistas nas áreas de educação e saúde. - Crédito: divulgação

médico Dr. Álvaro de Figueiredo Guião morreu há 86 anos, no dia 14 de dezembro de 1939, em um trágico acidente aéreo em Ponte Nova, município de Minas Gerais. Guião era, então, secretário estadual de Educação e Saúde do Estado de São Paulo.

Álvaro Guião foi um importante médico, político tendo sido secretário de Educação e Saúde Pública do Estado de São Paulo durante o Estado Novo e figura pública da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A Escola Estadual Doutor Álvaro Guião, um patrimônio histórico da cidade, recebeu esse nome em sua homenagem em 1939, após seu falecimento.

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, Dr. Álvaro Guião era casado com a são-carlense Lúcia de Camargo Guião e possuía fazenda no município de São Carlos. No cargo de secretário de Estado, no qual tomou posse em 7 de julho de 1938, desenvolveu importante atividade administrativa de organização e reorganização dos serviços públicos paulistas nas áreas de educação e saúde.

Em sua homenagem, o governador Adhemar de Barros oficializou seu nome, ainda em 1939, como patrono da Escola Normal Secundária de São Carlos, a atual Escola Estadual Doutor Álvaro Guião.

