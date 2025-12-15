(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Memória

Há 86 anos, Álvaro Guião morria em trágico acidente aéreo

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, Dr. Álvaro Guião era casado com a são-carlense Lúcia de Camargo Guião e possuía fazenda no município de São Carlos.

15 Dez 2025 - 17h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
No cargo de secretário de Estado, no qual tomou posse em 7 de julho de 1938, desenvolveu importante atividade administrativa de organização e reorganização dos serviços públicos paulistas nas áreas de educação e saúde. - Crédito: divulgaçãoNo cargo de secretário de Estado, no qual tomou posse em 7 de julho de 1938, desenvolveu importante atividade administrativa de organização e reorganização dos serviços públicos paulistas nas áreas de educação e saúde. - Crédito: divulgação

médico Dr. Álvaro de Figueiredo Guião morreu há 86 anos, no dia 14 de dezembro de 1939, em um trágico acidente aéreo em Ponte Nova, município de Minas Gerais. Guião era, então, secretário estadual de Educação e Saúde do Estado de São Paulo.

Álvaro Guião foi um importante médico, político tendo sido secretário de Educação e Saúde Pública do Estado de São Paulo durante o Estado Novo e figura pública da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A Escola Estadual Doutor Álvaro Guião, um patrimônio histórico da cidade, recebeu esse nome em sua homenagem em 1939, após seu falecimento.

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, Dr. Álvaro Guião era casado com a são-carlense Lúcia de Camargo Guião e possuía fazenda no município de São Carlos. No cargo de secretário de Estado, no qual tomou posse em 7 de julho de 1938, desenvolveu importante atividade administrativa de organização e reorganização dos serviços públicos paulistas nas áreas de educação e saúde.

Em sua homenagem, o governador Adhemar de Barros oficializou seu nome, ainda em 1939, como patrono da Escola Normal Secundária de São Carlos, a atual Escola Estadual Doutor Álvaro Guião.

Leia Também

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos
Cidade19h10 - 15 Dez 2025

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos

Em parceria com o Senai, prefeitura oferece curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque
Oportunidade 18h19 - 15 Dez 2025

Em parceria com o Senai, prefeitura oferece curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque

Projeto Natal Solidário chega à 5ª edição no bairro Zavaglia
Cidade17h48 - 15 Dez 2025

Projeto Natal Solidário chega à 5ª edição no bairro Zavaglia

SAAE e USP desenvolvem modelo de avaliação baseado em evidências para gestão de resíduos sólidos em São Carlos
Cidade17h25 - 15 Dez 2025

SAAE e USP desenvolvem modelo de avaliação baseado em evidências para gestão de resíduos sólidos em São Carlos

Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada mais de 11 mil reais
Cidade17h11 - 15 Dez 2025

Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada mais de 11 mil reais

Últimas Notícias