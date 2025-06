Há 23 anos, Nenê Hilário ingressava na NBA

Em 2012, Nenê foi envolvido em uma troca e foi jogar no Washington Wizards, e em 2016 e depois foi para o Houston Rockets - Crédito: Wikicommons

Há exatamente 23 anos, no dia 26 de junho de 2002, o jogador de basquete são-carlense Maybyner Rodney Hilário, o Nenê, então com 19 anos, ingressava na National Basketball Association (NBA), a liga profissional norte-americana de basquete.

O craque de basquete Maybyner Rodney Hilário, ou simplesmente Nenê Hilário, nasceu em São Carlos, interior de São Paulo, no dia 13 de setembro de 1982, na Vila São José. Ele foi um dos pivôs mais respeitados da NBA e do mundo.

Quando chegou à NBA, fez questão de manter seu apelido de infância, quebrando a regra da liga norte-americana que normalmente utiliza apenas o sobrenome dos jogadores. Apesar dos seus 2,11 m, Nenê foi considerado um dos mais atléticos entre os gigantes pivôs da liga.

Ainda na infância, em São Carlos, estudou no SESI, teve uma vida muito humilde e simples, e no começo fez da rua onde morava uma quadra: aro de arame, cadarço, corda de varal e rede de pescaria — sua primeira cesta.

Nos Jogos Abertos de Araraquara foi onde teve maior destaque e chamou a atenção de muitos treinadores e amantes do basquete, que viram nele um talento promissor. Com a ajuda do professor Meneghelli, Nenê se transferiu para o Vasco da Gama de Barueri-SP e, logo em seguida, em 2001, para o Vasco do Rio, equipe principal.

Com salários atrasados e dificuldades financeiras na equipe carioca, em 2002, durante um torneio na Austrália (quando defendia a Seleção Brasileira Sub-20), o agente de jogadores Joe Santos se interessou por seu talento e inscreveu Nenê no Draft da NBA, processo de contratação de jogadores recém-revelados.

Entre os 69 jogadores daquele Draft de 2002, Nenê foi a sétima escolha — sendo a primeira vez que um brasileiro ingressava em uma equipe da NBA diretamente pelo Draft. Foi selecionado pelo New York Knicks, mas prontamente trocado para o Denver Nuggets, onde jogou por dez anos.

Em 2012, Nenê foi envolvido em uma troca e passou a jogar pelo Washington Wizards; em 2016, foi para o Houston Rockets. Estreou pelos Rockets na abertura da temporada, em 26 de outubro de 2016, saindo do banco e marcando 7 pontos na derrota por 120–114 para o Los Angeles Lakers. Em 5 de janeiro de 2017, teve sua pontuação mais alta na temporada, com 18 pontos, alcançando seu 12º jogo consecutivo com dois dígitos na pontuação, na vitória por 118–116 sobre o Oklahoma City Thunder.

Em 23 de abril de 2017, marcou sua maior pontuação em um jogo de playoff: 28 pontos, convertendo 12 de 12 arremessos de quadra, ajudando os Rockets a abrirem 3–1 na série da primeira rodada dos playoffs contra o Thunder. Na temporada 2019-2020, depois de sequer atuar, foi envolvido em uma mega troca com o Atlanta Hawks.

Carreira na Seleção Nacional – Nenê Hilário defendeu pouco a Seleção Brasileira, sempre alegando motivos pessoais, o que gerou reclamações por parte de muitos torcedores. Teve uma participação apagada no Pré-Olímpico das Américas, em Las Vegas, de onde saiu lesionado.

Convocado para o Campeonato Mundial de 2010, participou de praticamente toda a preparação, mas acabou cortado devido a uma lesão. Em 2012, no retorno da Seleção aos Jogos Olímpicos após 16 anos de ausência, fez parte da equipe comandada pelo técnico Rubén Magnano, que conquistou o 5º lugar nos Jogos Olímpicos de Londres. Destacou-se especialmente nos rebotes e nos tocos, consolidando-se como um verdadeiro mestre do basquete.

