Há 16 anos, São Carlos perdia o cientista Romeu Corsini, idealizador do ProÁlcool

O professor Romeu Corsini: Entre suas contribuições inovadoras, destacam-se a patente do motor a álcool pré-vaporizado e pesquisas com combustível derivado do alcatrão de biomassa - Crédito: divulgação

Há 16 anos, no dia 25 de março de 2010, morria, aos 93 anos, um dos pioneiros do motor movido a álcool, hoje chamado de etanol, que impulsionou o projeto ProÁlcool, muito famoso no Brasil a partir da década de 1980. O professor Romeu Corsini foi diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) e um dos pioneiros da pesquisa sobre combustíveis renováveis no Brasil.

Corsini dedicou sua vida à ciência, à pesquisa e à inovação, principalmente na área de mecânica de automóveis e de aviação. Foi um dos precursores da criação do Curso de Engenharia Aeronáutica em São Carlos, implantado no Campus II da USP, contribuindo decisivamente para projetar a cidade como referência acadêmica e tecnológica.

Corsini formou-se engenheiro eletricista em 1946 pela Escola Politécnica da USP. Iniciou sua trajetória ainda em 1942 no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Desenvolveu carreira integral na universidade, com atuação destacada nas áreas de aeronáutica e energia. Participou de cerca de 20 projetos aeronáuticos e, ainda em 1941, ao lado de Adonis Maitin, esteve envolvido no desenvolvimento do avião Paulistinha.

Também teve papel relevante na criação da Cidade Universitária da USP e foi um dos fundadores da EESC, instituição que mais tarde dirigiu, além de exercer funções como coordenador do campus e pró-reitor.

Entre suas contribuições inovadoras, destacam-se a patente do motor a álcool pré-vaporizado e pesquisas com combustível derivado do alcatrão de biomassa. Corsini ainda idealizou miniusinas integradas para a produção de etanol de alta qualidade a baixo custo — uma visão à frente de seu tempo.

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