HÃ¡ 15 anos morria em SÃ£o Carlos Romeu Corsini, pioneiro do motor Ã  Ã¡lcool

Na última terça-feira, 25 de março, completaram-se 15 anos da morte do professor Romeu Corsini que foi um dos cientistas pioneiros na pesquisa sobre combustíveis renováveis no país. Ele faleceu em São Carlos aos 93 anos. O pesquisador foi diretor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos.

Um dos primeiros cientistas brasileiros a apostar no motor movido à álcool, que resultaria no programa oficial Pro-Álcool, entre as inúmeras contribuições que sua atuação trouxe para São Carlos, está a implantação do curso de Engenharia Aeronáutica, o primeiro curso civil da área no país, instalado no Campus 2 da USP e que formou a primeira turma em dezembro de 2006.

Romeu Corsini graduou-se pela Escola Politécnica da USP em engenharia elétrica, em 1942, e em engenharia aeronáutica em 1946, no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Integrou-se profissionalmente à USP em 1936, onde fez toda sua carreira de pesquisa e acadêmica, sempre nas áreas de aeronáutica e energia. Corsini iniciou ainda projeto das Mini Usinas de Álcool Integradas, para a produção de etanol combustível de alta qualidade e baixo custo.

No IPT, comandou mais de 20 projetos aeronáuticos, ingressou em 1938, e em 1941, juntamente com Adonis Maitin, desenvolveu o avião Paulistinha. Também em 1941, participou diretamente da criação da Cidade Universitária da USP



Corsini foi um dos inventos do motor a álcool pré-vaporizado, que permite um rendimento superior aos carros movidos a gasolina e a álcool convencional. A coordenação da pesquisa foi toda dele, que era superintendente do Centro de Pesquisa da USP São Carlos. A solução trouxe maior independência ao País em relação ao petróleo.

De acordo com os testes realizados pela instituição, o veículo modelo Monza, ao utilizar o álcool pré-vaporizado, percorreu 16 km com um litro de combustível, enquanto o motor a gasolina, 12 km e o a álcool comum, 10,5 km.

Para obter esse resultado, foi criado um equipamento inédito, denominado estequiômetro, que substituiu o antigo carburador. Esse sistema recebia o álcool do tanque e o vaporiza antes de chegar à câmara de combustão. Com isso, é possível obter a combustão completa do combustível, aumentando assim o rendimento do motor do veículo.

