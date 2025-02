GUILHERME DALLA DEA: "Desde as categorias de base, Neymar sempre teve personalidade forte e aprendeu

O treinador da base do Atlético MG, Guilherme Dalla Dea: Utilizando a maioria dos jogadores do sub-20, o técnico esteve à frente da equipe nos três primeiros jogos do Campeonato Mineiro, substituindo Cuca - Crédito: SCA

O são-carlense Guilherme Dalla Dea se destaca como treinador. Responsável pelas categorias de base do Atlético MG, ele estreou como profissional este ano substituindo Cuca nos três primeiros jogos do Campeonato Mineiro.



Dalla Dea, participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA na última terça-feira, 18 de fevereiro, conta que começou no futebol em 1985. Depois jogou como profissional no Lençoense e no Estrela de Bela Vista, da Família Ratti. Em 1991 entrou na FESC para estudar Educação Física com o plano de ser treinador. Ele conta que em 1994, junto com Thomas Tinton, cria a escola de futebol Gol de Placa, na Rua Larga, na Vila Prado.

Depois disso, ele passa por várias experiências, inclusive nas bases do São Paulo. Ele também vive uma experiência no Evergrande Guangzhou, na China, onde ficou durante quase um ano. Na Seleção Brasileira treinou craques como Vini Jr., Paulinho, recém contratado do Palmeiras, Yuri Alberto, Lucas Halter e outros. “Tive o prazer de trabalhar com vários atletas”, destacou o treinador. Confira entrevista completa em vídeo clicando neste link.

No Paulistinha, Dalla Dea trabalhou com jovens coreanos num projeto em que eles vieram ao Brasil para aprender a jogar futebol. “Quando estes atletas chegavam nós os batizávamos com um nome nacional. O Diego (nome nacional a um dos coreanos) chegou a jogar uma Copa do Mundo pela Seleção Coreana”, afirma.

RACISMO - Quanto ao racismo, Dalla Dea afirma que este problema somente será sanado quando os clubes sofrerem punições muito duras. Ele também faz muitos elogios à luta de Vini Jr. “É um jogador muito jovem que assumiu uma enorme responsabilidade”, comenta ele.

Para o técnico, o futebol hoje não é apenas paixão, mas também um grande negócio. “Tem um torcedor que vai cobrar de forma diferente, pois deixou de pagar alguma conta para poder ir incentivar o seu time. Hoje está complicado, pois há ameaças a jogadores e também às comissões técnicas. Temos que evitar que haja no nosso futebol uma grande tragédia. E se isso acontecer, pode resultar no banimento de torcedores”.

Dalla Dea conta que estava no Corinthians em 2021’ e 2022 quando o goleiro Cássio e o craque Willian foram ameaçados de morte. “Acabamos perdendo um grande talento como o Willian, que, com receio de agressões, resolveu deixar o Brasil e viver em outro país”.

Para Dalla Dea, o campeão da Libertadores da América de 2023, Fernando Diniz, é um grande treinador. “Nós temos excelentes treinadores no futebol brasileiro. Todo treinador gosta de sair jogando e reter a bola, mas precisa saber se as peças que tem no time possibilitam fazer o que ele planejou na prática”.

MENINO NEYMAR - O craque Neymar, segundo Dalla Dea, é um jogador muito acima da média. “Quando você traz um jogador antológico como Neymar você vê que o futebol brasileiro crescendo. Ele e Memphis Depay são jogadores muito acima da média. Com estes craques retornando, buscamos resgatar o nosso futebol de ousadia e alegria. O Neymar tem muitos trabalhos sociais que ninguém conhece. “O Neymar é mal interpretado. A gente tem que entender as idades dos nossos atletas. Desde as categorias de base, Neymar sempre teve personalidade forte. Ele aprendeu com os próprios erros. Mas ele também beneficiou muito o futebol brasileiro. Quantos jovens não se espelham nele”, avalia ele.

O treinador é muito otimista e aposta que Neymar ainda fará uma grande Copa do Mundo em 2026, levando o Brasil ao hexacampeonato e conquistará ainda o título de melhor do mundo. “Sou defensor do Neymar e eu via, no departamento da fisiologia, que ele tem é dos caras mais bem preparados fisicamente que eu já vi no futebol”, fala.

ÁGUIA OU LOBÃO? – Indagado sobre se é torcedor do São Carlos F.C. ou do Grêmio São-Carlense. “O São Carlos me projetou e o Grêmio me acolheu como atleta. Estive estes dias com o Dagner. Gosto dos dois, pois eles são muito importantes para São Carlos. Vemos a Ferroviária em destaque, o Mirassol, o Novorizontino e outros em muito destaque”, diz.

BIOGRAFIA - Carlos Guilherme Dalla Déa, de 53 anos, mais conhecido apenas como Dalla Déa, é treinador de futebol contratado pelo Atlético em novembro de 2023 para a categoria sub-20. Natural de São Carlos-SP, o treinador acumula passagens pelo futebol de base e foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2019. Depois disso, também passou pelo Corinthians, onde conquistou um Campeonato Paulista Sub-17.

Nas primeiras semanas da temporada 2025, Dalla Déa assumiu o comando do time profissional do Galo enquanto os principais jogadores realizavam uma pré-temporada nos Estados Unidos. Utilizando a maioria dos jogadores do sub-20, o técnico esteve à frente da equipe nos três primeiros jogos do Campeonato Mineiro.

Ele começou a carreira como treinador no São Carlos FC (Sub-17) em 2008 . Foi para a Seleção Brasileira (Sub-15), onde atuou entre 2015 e 2017. Também treinou a Seleção Brasileira (Sub-17) entre 2018 e 2019. Depois esteve no Corinthians-SP (Sub-17) de 2022 a 2023. Contratado pelo Atlético MG (Sub-20) em 2024, segue a carreira no Galo. Neste período ele foi Campeonato Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira e também Campeão Paulista Sub-17 com o Corinthians.

