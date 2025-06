Guilherme Boulos estará em São Carlos na próxima quarta-feira (25)

Guilherme Boulos - Crédito: Foto: Leandro Paiva

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) estará em São Carlos na próxima quarta-feira, 25 de junho, como parte da caravana nacional “Contra-Ataque”, que foi lançada no último dia 5. O parlamentar participará de um evento no "Palquinho" da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com início previsto para as 12h30.

A caravana “Contra-Ataque” vai percorrer 15 estados brasileiros até agosto com o objetivo de fortalecer a mobilização de movimentos sociais, sindicais e populares. A proposta da iniciativa é construir uma resposta organizada da esquerda diante do que Boulos e seus apoiadores classificam como uma crescente ofensiva da extrema-direita no Brasil.

Em cada cidade, a caravana promove encontros com militantes, lideranças políticas, estudantes e representantes da sociedade civil. Em São Carlos, o evento deve reunir apoiadores, acadêmicos e interessados no debate político atual, especialmente no contexto da defesa da democracia e dos direitos sociais.

