Guias elaborados na UFSCar reúnem cuidados com autistas diante da Covid-19

A equipe do Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental (LaFollia) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) elaborou dois materiais com ações de cuidado que podem contribuir para o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus, especialmente junto às pessoas com autismo. O trabalho foi coordenado pelas professoras Amanda Dourado Fernandes e Maria Fernanda Cid, do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO) da Instituição.

De acordo com Fernandes, o objetivo dos guias é orientar as famílias de crianças e adolescentes com autismo neste momento de pandemia, assim como conscientizar a população sobre o autismo e criar uma rede de solidariedade visando ao enfrentamento dos problemas decorrentes do cenário de saúde atual.

Com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), o guia "Autismo em tempos de Coronavírus: como podemos ajudar?" estimula a reflexão sobre as particularidades de famílias com crianças e adolescentes autistas, no contexto do Coronavírus, e desperta sobre a importância de uma rede de solidariedade neste momento. "Nesse material, destaco a prevalência do autismo e o quanto este momento de pandemia e quarentena pode resultar em sofrimento para crianças, adolescentes e suas famílias. Daí, a importância de uma rede de solidariedade e apoio", relata a docente.

A segunda cartilha - "Orientações às famílias de crianças e adolescentes com autismo em tempos de Coronavírus" - aborda os impactos que essas famílias podem sofrer com a pandemia da Covid-19 e traz orientações sobre como enfrentar a situação. "Reafirmo a importância e necessidade de poder contar com a ajuda de outras pessoas para o cuidado e a manutenção da rotina em casa, além da flexibilização do cuidador em relação a tarefas e obrigações diárias", diz Fernandes.

Em relação aos cuidados que as famílias de autistas precisam ter diante do Coronavírus, a professora da UFSCar reforça a necessidade de se prevenir a contaminação, uma vez que as medidas de controle e segurança podem não ser tão simples de serem adotadas com essa população. "Como os autistas podem não entender a gravidade do que está acontecendo, é fundamental atenção redobrada em cuidados, como a higienização das mãos", alerta a pesquisadora.

Os materiais estão disponíveis para acesso gratuito no Facebook (facebook.com/TOLaFollia) e no Instragram (instagram.com/lafollia_dto_ufscar) do LaFollia.

