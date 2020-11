Guerreiro, são-carlense vence câncer no intestino e pratica qualidade de vida

Com 1m85 de altura e 90 quilos, Guilherme é um praticante de atividades físicas por excelência - Crédito: Divulgação

Novembro Azul é o mês de campanhas de realizadas por diversas entidades dirigidas à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata.

Desta forma o São Carlos Agora buscou a superação de um são-carlense que venceu a grave doença. Guilherme Bueno Sampaio, 35 anos é auxiliar administrativo em uma fábrica de pão de queijo.

Praticante de atividades esportivas, teve um tumor maligno, foi desenganado pelos médicos, passou um intenso tratamento, contou com o apoio da Oncovita Homem e é um vencedor. Buscou a superação e hoje além, do trabalho, pratica atividades físicas para manter a qualidade de vida.

A reportagem do portal entrevistou Guilherme que contou um pouco da sua história e da superação. “Sou são-carlense e moro sozinho. Gosto de ter minha liberdade, de viajar.

Ele disse que tinha uma vida tranquila e tudo mudou em 11 de junho de 2015, quando teve diagnosticado um tipo raro de câncer maligno no intestino. “Segundo médicos estava em fase terminal e o diagnóstico foi o pior possível...”, afirmou.

Lutador de jiu-jitsu, Guilherme lembra que naquele ano passou a sentir fortes dores abdominais. Mas por ter treinos intensos, considerou normal. “Convivia com dores”, afirmou. “Cheguei a pensar que seria o apêndice”, emendou.

Porém seu rendimento nas atividades físicas começou a cair, ao ponto de se afastar dos treinos em academias. “No meu auge, cheguei a me mudar para São Paulo e lutar MMA”, comentou.

Com as dores aumentando e levando uma vida sem atividades e tendo hemorragia ao efetuar necessidades fisiológicas, procurou auxílio médico quando teve a triste constatação pós-exames: um tumor com quase 20 centímetros que estava entre o intestino e a bexiga. Pressionava e necrosava os órgãos. Na oportunidade, apenas exercia suas atividades profissionais, mas era incomodado pelas fortes dores.

Foi então inicialmente no Hospital Universitário e posteriormente internado na Santa Casa de São Carlos. “Lá o médico disse que iria abrir (cirurgia) e ver o que daria para ser feito. Mas avisou minha família que eu estava muito debilitado e fui desenganado”, disse, salientando que ficou um mês internado e passou por dois procedimentos médicos. Um deles para suturar sua barriga que abriu após a primeira cirurgia devido a necrose dos órgãos”.

SEM CHÃO

Após o período crítico e após cirurgia e internação, Guilherme foi ao consultório médico para saber que tipo de tumor foi retirado do seu intestinado. O resultado tirou o seu chão. “Ela maligno. Sai do consultório e chorei o dia inteiro. Considerei na época que minha vida tinha acabado, pois não acreditava na bondade das pessoas”, revelou.

Entretanto, adorador da flor de cerejeira, Guilherme conheceu outro lado da vida: a solidariedade. “Me considerada um homem forte. Mas vi que era fraco. Fui incentivado por muitas pessoas que nem conhecia. Uma delas a Walquiria Beijo, da Oncovita Homem, que me deu um suporte de outro mundo. Após ficar afastado por três meses, voltei a trabalhar em novembro de 2015 e pretendo prestar vestibular ainda”, afirmou.

SEM CURA, MAS CONTROLADO

O tumor diagnosticado em Guilherme não tem cura, mas é controlado. “Eu venci o câncer e aprendi a conviver com ele. Em 2015 fiz quimioterapia e me recuperei e vivi bem por três anos. Em 2019 ele retornou, mas faço quimioterapia oral e mês que vem termina este tratamento”, explicou.

“MUITO CHÃO PELA FRENTE”

Com 1m85 de altura e 90 quilos, Guilherme é um praticante de atividades físicas por excelência. Pratica escalada e trekking e para manter a forma, visitou diversos estados brasileiros e países, como a Janela do Céu, no Parque Estadual do Ibitipoca/GM, Preikestoken (Noruega), Paris, Pico dos Marins na Serra da Mantiqueira em Piquete/SP, a travessia da Serra Negra, no Parque Nacional de Itatiaia/RJ, Pico das Agulhas Negras, no Parque Nacional de Itatiaia/RJ, Pico do Lopo, Extrema/MG, Lago El Calafate, na Argentina, Lago Pehoe no Parque Nacional Torres Del Paine e Lago Grey, no Parque Nacional Torres Del Paine e Mirador de Las Torres, todos na Patagonia (Chile), Praia do Dentista, Angra dos Reis/RJ e Guarujá/SP.

“O que eu quero da vida é viajar e conhecer o mundo e ajudar através da ONG outras pessoas que estão lutando contra o câncer para que elas tenham paixão pela vida e saibam que não estão sozinhas”, disse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também