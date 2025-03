Guerreiro propÃµe que Netto use 1,5% de aumento real oferecido aos servidores na saÃºde e na educaÃ§Ã£o

Guerreiro durante a live -

O vereador Leandro Guerreiro (PL) resolveu polemizar de vez com os servidores públicos municipais de São Carlos e o sindicato que os representa, no caso o SINDSPAM. Agora, Leandro propõe que diante da rejeição da proposta de reajuste para o acordo coletivo, de 6,56% pela categoria, que o prefeito corrigisse os salários da categoria pelo IPCA, de 5,06%, e cancelasse os 1,5% de aumento real. Ele, inclusive, fez uma live indo até o paço municipal com o oficio solicitando tal pedido ao prefeito Netto.

“Caso a rejeição seja mesmo confirmada pelo SINDSPAM, proponho que seja encaminhado à Câmara Municipal um projeto de lei prevendo apenas a reposição da inflação, ou seja, reajuste de 5,06% nos valores do salário e do ticket refeição. De acordo com estimativas orçamentárias, a concessão do reajuste apenas pela inflação, ao invés da proposta rejeitada pelo sindicato, garantiria uma economia aproximada de R$ 20 milhões ao ano”, ressalta o vereador.

Guerreiro sugere que estes recursos economizados, sejam aplicados na saúde, para fortalecer o atendimento e os serviços médicos à população, garantindo mais recursos para hospitais, postos de saúde e programas de prevenção; Educação, com foco em melhorias na infraestrutura das escolas e no aprimoramento da qualidade do ensino, beneficiando diretamente os estudantes da nossa cidade e Segurança Pública, para garantir a manutenção da ordem e o bem-estar dos cidadãos, com mais investimentos em policiamento, equipamentos e capacitação.

Além da reposição do IPCA e do aumento real, a proposta de Netto também inclui um aumento no valor do tíquete-refeição para R$ 1.200,00. Em assembleia os servidores aprovaram reajuste de 13%. A proposta foi levada a votação e acabou sendo rejeitada por praticamente todos os presentes, apenas um servidor foi favorável na última terça-feira, 25 de março.

NOVA ASSEMBLEIA NO SÁBADO - Em reunião realizada nesta quinta-feira, 27 de março, entre as partes interessadas, o Governo Municipal não melhorou a proposta, mantendo a mesma proposta. O próximo passo da negociação ocorrerá no sábado, 29 de marco

A pauta do acordo reformulada pela Prefeitura, foi enviada para o SINDSPAM no final da tarde desta quinta-feira e será apresentada na assembleia marcada para sábado (29) a partir das 9h no salão social do SINDSPAM, onde caberá à categoria analisar e deliberar. Os servidores podem aprovar a proposta ou propor uma paralisação dos trabalhadores.

