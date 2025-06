Guerreiro admite possibilidade de prisão e diz que quer cumprir pena "o mais rápido possível"

Compartilhar no facebook

Leandro Guerreiro discursa na tribuna da Câmara nesta terça-feira - Crédito: SCA

Nesta terça-feira (24), o vereador Leandro Guerreiro (PL) concedeu uma entrevista coletiva na Câmara Municipal de São Carlos para falar sobre a possibilidade de ser preso, após ser condenado por injúria religiosa. Durante a fala, o parlamentar afirmou que foi até a delegacia espontaneamente, com o objetivo de iniciar o cumprimento da pena.

“Fui até a delegacia para me entregar, porque tenho interesse de cumprir a pena o mais rápido possível para seguir minha vida e continuar com meus projetos”, declarou.

Segundo a assessoria do parlamentar, Leandro não ficou detido porque seu nome ainda não constava no sistema no momento em que se apresentou à delegacia.

Leandro informou ainda que estará sem representação jurídica daqui em diante. “Acho um desgaste desnecessário ir atrás de advogado para me defender. Não quis impetrar habeas corpus, pedi pra minha advogada renunciar, só quero pagar a pena”, disse.

O vereador foi condenado pela 3ª Vara Criminal de São Carlos a 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa no valor mínimo.

Ao ser questionado se considera a punição injusta, Leandro respondeu que não cabe a ele julgar a decisão judicial. “Eu não consigo calcular o peso da pena, se ela é injusta ou forte. Uma questão também é porque eu sou couro grosso e aguento as pancadas da vida. Então, assim, eu não questiono a Justiça”, afirmou.

