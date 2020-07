Guarda Municipal vai fiscalizar bar usando indevidamente a máscara de proteção individual

Crédito: Reprodução

Um guarda municipal de São Carlos deu um péssimo exemplo ao fiscalizar um bar neste sábado (4), no bairro Jockey Club, em São Carlos.

O GCM identificado como Fábio Bossolan usava a máscara facial de forma incorreta. Ao invés de proteger o nariz e a boca, o equipamento de proteção individual estava retraído e posicionado na altura do pescoço, não servindo em nada para evitar a proliferação do vírus da covid-19.

O próprio dono do estabelecimento fiscalizado postou um desabafo nas redes sociais. "Olha gente, vejam o cúmulo do absurdo. Tenho um bar em São Carlos, onde fui abordado, sem nada a configurar tal abordagem. Tive que assinar uma advertência sem preceitos, sem legitimidade no que me abordaram. Havia três pessoas fora do bar, na garagem. Uma na calçada, extremamente longe do estabelecimento. Vocês não acham que a governança, a maturidade e sobretudo estar e ter preparo para o cargo e função certas não fazem diferença? Existem pessoas que não deveriam estar onde estão, sobretudo o cargo que ocupam", postou Vandilson Almeida de Souza, dono do bar Segredos Bar e Lanchonete, que fica na rua Tio Tietê, no Jockey Club.

O São Carlos Agora informa que essa situação se trata de um fato isolado, que a tropa é orientada a tomar todas as medidas necessárias para evitar a transmissão do novo coronavírus.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do município, coronel Samir Gardini, denúncias podem ser feitas diretamente à ouvidoria da Guarda Municipal. Em relação ao caso citado nesta matéria, ele desconhecia o fato, mas imediatamente solicitou que fosse instaurado sindicância para apuração dos fatos.

Uso indevido de máscara pode resultar em multa

Desde a última quarta-feira (1º de julho), a Vigilância Sanitária passou multar pessoas ou estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso de máscaras em espaços comuns. Os valores serão integralmente repassados ao programa Alimento Solidário, que distribui cestas de alimentos para famílias carentes.

