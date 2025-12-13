Guarda Municipal intensifica patrulhamento durante período de compras de fim de ano

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal, intensificou desde a semana passada o patrulhamento na região central e nos principais corredores comerciais da cidade. A ação faz parte da Operação Natal Seguro, que segue até o dia 24 de dezembro e tem como objetivo reforçar a sensação de segurança para comerciantes e consumidores durante o período de compras de fim de ano.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a presença ampliada da Guarda busca transmitir tranquilidade à população. “A Guarda Municipal estará presente desde antes da abertura até o fechamento do comércio, garantindo proteção também no deslocamento das pessoas para suas casas”, destacou.

O planejamento da operação prevê a atuação diária de 22 guardas municipais, com apoio de cinco viaturas e duas motocicletas, das 9h às 22h. Entre as estratégias implementadas estão o patrulhamento ostensivo, a presença fixa em pontos de maior movimento e o monitoramento contínuo das áreas comerciais pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

Mesmo nos primeiros dias de execução, a operação já registrou resultados. Em uma das ocorrências, duas mulheres foram detidas após serem flagradas com produtos furtados de diversos estabelecimentos no centro. Reconhecidas por comerciantes como reincidentes, elas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada como furto.

Integrada ao programa Escudo São-carlense, a Operação Natal Seguro tem como metas reforçar a confiança da população, impulsionar o movimento no comércio e consolidar a atuação da Guarda Municipal como um órgão de proteção eficiente, próximo e preventivo.

Leia Também