Guarda Municipal inicia Estágio de Qualificação Profissional 2025

A Guarda Municipal de São Carlos iniciou nesta semana o Estágio de Qualificação Profissional 2025, programa anual de capacitação contínua que visa aprimorar as habilidades técnicas e operacionais dos agentes da corporação.

Com foco na excelência do serviço prestado à população, o curso oferece treinamentos em áreas fundamentais da segurança pública, como uso progressivo da força, técnicas de abordagem, manejo de instrumentos de menor potencial ofensivo e manutenção de armas.

A edição deste ano traz novidades importantes com a inclusão de duas novas disciplinas: porte velado de arma de fogo e técnicas de sobrevivência policial, ambas voltadas para o aumento da segurança e da eficiência dos agentes em situações de risco real.

Outro ponto de destaque é a parceria com a Polícia Científica, que passou a ministrar a disciplina de Documentoscopia. O objetivo é capacitar os guardas municipais na identificação de documentos falsificados — uma demanda crescente no trabalho preventivo e investigativo do cotidiano da corporação.

As aulas estão sendo realizadas durante a semana na base da Guarda Municipal, no bairro Santa Felícia, e combinam teoria e prática. Na última sexta-feira, os agentes participaram de um treinamento no estande de tiro, colocando em prática os conhecimentos adquiridos.

“O estágio é uma oportunidade de atualização e aperfeiçoamento constante. Nossa prioridade é garantir que cada guarda esteja preparado para agir com responsabilidade, técnica e segurança. Com as novas disciplinas, ampliamos o leque de conhecimentos, fortalecendo ainda mais a capacidade de resposta da nossa corporação”, afirma o Comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, também ressaltou a importância do investimento na formação contínua dos agentes.

“A segurança da população depende de profissionais bem preparados, e esse estágio reforça a política do prefeito Netto Donato de investir em treinamento, tecnologia e integração com outras forças de segurança. São Carlos ganha uma Guarda cada vez mais eficiente e próxima do cidadão.”

Atualmente, a Guarda Municipal de São Carlos conta com um efetivo de 147 agentes, mas um concurso público está em andamento para preencher o quadro previsto de 200 guardas. A corporação está equipada com:

60 revólveres calibre .38

50 pistolas Beretta 9 mm

50 pistolas TH.380

50 pistolas TS9 9 mm

2 fuzis calibre 5.56 mm

2 carabinas CTT.40

4 espingardas calibre 12

25 armas incapacitantes Spark

32 viaturas e um veículo não tripulável

