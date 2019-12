Guarda Municipal ganha duas bicicletas elétricas de empresa da cidade

A Guarda Municipal de São Carlos recebeu nesta quarta-feira (18/12) duas bicicletas elétricas, conhecidas também como bikes inteligentes. A doação foi feita pela MUUV Electric Motors, empresa de São Carlos de distribuição e desenvolvimento de veículos elétricos importados.

As duas bicicletas foram entregues pelo diretor de operações da empresa, Marco Bueno, ao prefeito Airton Garcia e ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini. Os equipamentos foram repassados para o comando da Guarda Municipal para uso em patrulhamentos específicos.

“A partir de agora vamos contar com um reforço para melhorar ainda mais a segurança nas operações. Vamos utilizar as bikes para patrulhamento em locais com grandes aglomerações e eventos específicos. Primeiro os agentes ciclistas vão passar por um treinamento e vamos providenciar os uniformes de acordo com o padrão exigido. A empresa já nos forneceu os capacetes”, explica Michel Yabuki, comandante da Guarda Municipal de São Carlos.

De acordo com Samir Gardini é um projeto interessante pelo conceito de mobilidade sustentável. “O trabalho que está sendo realizado na Segurança Pública chama atenção das empresas e novas parcerias vão surgindo. Com as bicicletas podemos acessar locais que não é possível com a viatura. Também podemos utilizar as bikes para rondas no Parque Ecológico, no Parque do Kartódromo e em locais de muito movimento no comércio. Elas vão dar para a nossa GM uma condição de ronda mais barata e rápida”, avalia o secretário de Segurança Pública.

O diretor de operações da empresa, Marco Bueno, fala sobre a doação para o município. “Como o foco da nossa empresa é mobilidade elétrica e urbana resolvemos fazer a doação porque entendemos que é uma maneira de contribuirmos com a cidade e ao mesmo tempo de mostrar nossos produtos para os são-carlenses”.

O prefeito Airton Garcia agradeceu o apoio da empresa. “As bicicletas elétricas foram disponibilizadas a custo zero para a Prefeitura de São Carlos. O interessante é que elas podem ser recarregadas em tomadas comuns e gastam a mesma energia que um computador. Agradeço a empresa pela confiança no trabalho que estamos realizando em São Carlos”, disse o prefeito.

As bicicletas elétricas custam mais de R$ 5.800,00 cada, possuem 350W de potência, bateria de 8AH, mecânica (7marchas), 5 velocidades assistidas, farol dianteiro, acelerador (5 velocidades), alarme e 100 Km de autonomia. Mas nos trechos planos os guardas poderão alternar pedaladas, o que garante mais durabilidade da carga das baterias.

