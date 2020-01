Guarda Municipal e Polícia Militar reforçam segurança no centro comercial

Crédito: Marcos Escrivani

Com o intuito de proporcionar segurança aos lojistas atingidos pelas enchentes na área comercial, a Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçaram a segurança, realizando um trabalho que dura 24 horas por dia.

No encontro que reuniu secretários municipais na manhã desta segunda-feira, o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini afirmou que a guarda municipal e policiais militares realizaram um trabalho no sentido de que o comerciante atingido recupere o fôlego e possa se restabelecer no dia a dia.

“Estamos atentos 24 horas por dia, principalmente no período noturno, onde há mais vulnerabilidade, possamos evitar que pessoas de má índole realize saques e prejudique ainda mais os comerciantes”, afirmou.

PM REDOBRA POLICIAMENTO

O capitão Valdemir Guimarães Dias, comandante do 38º BPM/I São Carlos e Região informou que a Polícia Militar redobrou o policiamento após serem solicitados pela Defesa Civil e Guarda Municipal para proporcionar segurança aos comerciantes atingidos.

“O reforço atendeu o pedido da GM e DF e no domingo auxiliamos o Corpo de Bombeiros no resgate e salvamento de pessoas ilhadas. Este trabalho terá continuidade, caso haja necessidade. Iremos proporcionar segurança aos locais afetados e dobramos o efetivo. Caso haja necessidade, o Coronel Machado, de Ribeirão Preto, que tem 93 municípios sob seu comando, disse que a PM está à disposição, caso necessário, para auxiliar no policiamento em São Carlos”, frisou o capitão Valdemir Dias.

PREVENÇÃO

Gardini disse ainda que a GM trabalha na prevenção de eventos desta natureza. “Quando há alerta de chuva forte, focamos as câmeras nos pontos de risco e deslocamos equipes para que possa a prevenção e que pessoas não sejam atingidas”, comentou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também