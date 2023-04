Guarda Municipal de São Carlos completa 20 anos

Crédito: divulgação

Os 20 anos da criação e de atuação da Guarda Civil Municipal de São Carlos foi comemorado nesta quarta-feira (19/04), no auditório do Paço Municipal. A solenidade foi marcada pelas homenagens aos guardas da primeira turma da GM. 64 agentes receberam diplomas e as barretas alusivas aos vinte anos de serviços prestados à população são-carlense.

A Guarda Civil Municipal tem como objetivo principal a proteção dos bens, instalações e serviços públicos municipais, bem como zelar pela integridade física e moral de seus usuários, atuando prioritariamente na vigilância permanente dos bens do município, tais como escolas e unidades de saúde municipais, edifícios, cemitérios e mercados públicos e todos os bens necessários às atividades gerais da administração. Na vigilância diurna e noturna dos bens de uso comum da população, tais como vias públicas, praças, parques, jardins e todos os locais públicos.

Atualmente a Guarda Civil Municipal conta com um efetivo de 150 Guardas entre homens e mulheres, treinados e capacitados para garantir a segurança da população e do patrimônio público.

A estrutura da Guarda Municipal conta com o apoio do Canil (5 cães), Grupamento de Apoio Motorizado (GAM), Grupamento de Patrulhamento Rural Ambiental (GPRA), Patrulha Maria da Penha e Patrulha Escolar. A GM conta, ainda, com uma Base Avançada “Edélcio Leme de Almeida”, localizada no antigo velório, ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, local onde está instalado o Centro de Controle Operacional (CCO) que funciona 24 horas com acesso a 72 câmeras distribuídas por toda a cidade e atendendo as demandas do telefone 153, da central de alarmes e dos rádios da corporação. Além dessas 72 câmeras, outras 530 instaladas em 53 unidades escolares municipais também já estão integradas ao sistema.

O CCO da GM é integrado ao Detecta, sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Departamento Estadual de Trânsito, registro de veículos furtados, roubados e clonados.se

“Toda população se orgulha dos guardas municipais. É visível que a corporação evoluiu ao longo desses 20 anos. Temos como compromisso de governo continuar investindo em formação, fardamentos, viaturas e, especialmente, em inteligência”, disse o vice-prefeito Edson Ferraz.

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Marquinho Amaral, contou que tem uma história com a Guarda Municipal e estava na Câmara quando foi votada a criação da instituição, sendo uma satisfação participar dos 20 anos de sua criação. “Procuramos ajudar nos avanços da GM com emendas parlamentares como para a criação da Base Avançada que hoje abriga o Centro de Operações, com monitoramento por câmeras 24 horas, garantindo mais segurança à população”, ressaltou Marquinho Amaral.

Michael Yabuki, comandante da GM, enfatizou as transformações da corporação desde sua criação. “Inicialmente o foco era a proteção e defesa do patrimônio público e hoje com a mudança da legislação o trabalho foi ampliado. A Prefeitura tem feito grandes investimentos em Segurança Pública para que possamos prestar um serviço de excelência para a população. Recebemos equipamentos, viaturas, armamentos letais e não letais, sistema com novos rádios, uniformes, coletes balísticos, reestruturação do Canil, além de capacitações para os nossos agentes. Graças a esses investimentos hoje a nossa corporação também pode ajudar as Polícias Militar e Civil em operações conjuntas. Estamos homenageando merecidamente com diplomas e com barretas esses gloriosos guardas, que fazem um trabalho incansável”, assegurou Yabuki que também faz parte da primeira turma da GM.

O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, ressaltou a felicidade de viver esse momento da história da Guarda Municipal. “Os poderes executivo e legislativo caminharam juntos ao longo deste período inserindo a GM na Segurança Pública, cuja a pasta foi criada pelo prefeito Airton Garcia. Desde 2017 o prefeito vem investindo na reestruturação da corporação. Começou com a troca da frota, depois com a substituição de equipamentos e apoio a implantação de sistemas modernos para a corporação e a população, como o aplicativo SOS Escolar. Hoje trabalhamos de forma integrada com as secretarias e forças policiais do estado e da união. Nossa meta é continuar investindo na capacitação, valorização e tecnologia e o município ganha muito com isso, parabéns a todos pelo excelente trabalho”, finalizou o secretário Samir Gardini.

A solenidade contou com a presença dos vereadores André Rebello, Fábio Zanchin, Moisés Lazarine e Professora Neusa, Tenente Rogério, representando o Tenente Coronel Mussolini, comandante do 38º BPMI, Sargento Edson Roberto Polli, Instrutor do Tiro de Guerra, Marcos Cutieri, chefe da equipe da Polícia Científica, Capitão Rangel Gregório, comandante do Corpo de Bombeiros, além de secretários municipais e familiares dos Guarda Municipais homenageados.

