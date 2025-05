Guarda Municipal de São Carlos capacita agentes de outras cidades para uso do Sinesp CAD

São Carlos é o Ponto Focal do Sinesp CAD e tem papel estratégico na implantação do sistema em 51 cidades - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos iniciou, na última segunda-feira, 12, no campus 1 da Fesc, na Vila Nery, o sexto treinamento sobre a implantação do sistema Sinesp CAD – Central de Atendimento e Despacho. A tecnologia oferece suporte a serviços públicos emergenciais, integrando o atendimento entre forças de segurança pública e outros órgãos, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, PRF e Guardas Municipais.

O objetivo do sistema é otimizar a gestão de recursos, reduzir o tempo de resposta e aprimorar o planejamento operacional. Por meio de uma plataforma de Tecnologia da Informação, o Sinesp CAD permite o registro e gerenciamento de ocorrências acionadas por números de emergência (153, 190, 191, 192, 199), cobrindo todas as etapas do atendimento — da solicitação ao encerramento — e promovendo a integração entre agências em níveis municipal, estadual e federal.

São Carlos é o Ponto Focal do Sinesp CAD e tem papel estratégico na implantação do sistema em 51 cidades, por meio de um Acordo de Cooperação entre municípios. Além do treinamento no Estado de São Paulo, a cidade também auxiliou na capacitação de agentes de quatro cidades do Paraná, e realizou a implantação do sistema em Teresina (PI), Limeira (SP), São José do Rio Preto (SP) e Osasco (SP).

Nesta edição do curso, participam Guardas Municipais das cidades de Franca, Lins, Pedregulho, Pontal, Rafard, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Conceição, São Simão, São Vicente, Serrana e Ubatuba.

O secretário municipal de Segurança Pública, Michael Yabuki, ressaltou que o sistema já tem impactado positivamente a segurança da cidade. “O Sinesp CAD tem promovido mais agilidade na troca de informações entre as forças de segurança e uma integração mais efetiva com os demais órgãos de atendimento. Isso se traduz em mais eficiência e qualidade na prestação dos serviços emergenciais à população”, afirmou.

Para o comandante da Guarda Municipal de São Carlos, Célio Ramos, o treinamento representa uma etapa importante na consolidação do sistema em outros municípios. “Além de integrar os atendimentos de emergência, o sistema melhora a comunicação entre as forças de segurança e otimiza o uso dos recursos disponíveis. É um avanço fundamental para as Guardas Municipais envolvidas. São Carlos tem se destacado como Ponto Focal e estamos orgulhosos de compartilhar nossa experiência com outras cidades. Quanto mais capacitados estivermos, melhor será o atendimento prestado em situações críticas”, afirmou.

A capacitação segue até sexta-feira (16/05), na FESC Vila Nery, localizada na Rua São Sebastião, 2828.

