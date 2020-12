Guarda Municipal certifica agentes que concluíram o curso de operações da ROMU

Guardas municipais receberam treinamento para atuar na ROMU - Crédito: Divulgação/PMSC

A Guarda Municipal entregou na última terça-feira (08/12), aos agentes da corporação que fazem parte do Grupamento de Apoio com Motocicletas (GAM), os certificados de conclusão do primeiro Curso de Operações da ROMU - COR São Carlos.

A ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) terá como atribuições coordenar e planejar atividades operacionais de proteção no âmbito municipal; treinar, operacionalizar e instruir de forma continuada e atualizada, a fim de manter o patrulhamento tático especializado, para proteção sistêmica da população.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, o curso capacita o profissional para uma completa leitura legal, técnica, tática e procedimental, orientada para o cumprimento das atribuições gerais e especificas pela Lei Federal 13022/2012 e legislações municipais. “A capacitação prepara o agente para atuar em ocorrências de maior complexidade e também prepara as equipes GM para dar apoio as demais instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Defesa e Proteção da Mulher Vítima De Violência, Conselho do Idoso, Ministério Público e poder judiciário”.

“Vamos investir na aquisição de uma viatura especial para a ROMU, inclusive já abrimos uma licitação. Também adquirimos armas calibre 12 e estamos preparando os guardas municipais que vão atuar no grupamento. O objetivo é o patrulhamento ostensivo no município com vistas ao uso e tráfico de drogas, combate a violência e criminalidade”, afirma Samir Gardini, secretário de Segurança Pública.

A instrução, com carga horária de 72 horas/aula, abordou as seguintes disciplinas: Doutrina e História do Patrulhamento Especializado nos Municípios; Instrução Tática Individual; Sobrevivência Policial; Patrulhamento Especializado Embarcado; Patrulhamento Especializado com Motocicletas; Atendimento Pré-Hospitalar em Combate; Conduta de Patrulha em Locais de Alto Risco e Combate em Ambiente Confinado e Armamento e Tiro com Habilitação em Espingarda Calibre 12.

Durante o curso foram seguidos todos os protocolos de segurança indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de prevenção a COVID-19.

