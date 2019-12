Grupos se unem e levam alimentos, fraldas e brinquedos para famílias de assentamento

Crédito: Divulgação

A tarde de segunda-feira, 30, foi especial para famílias carentes que residem no Assentamento em Busca de um Sonho no Antenor Garcia.

Pelo segundo ano consecutivo o Flamingo/Millenium Futsal em parceria com o Heróis do Bem se uniram e entregaram alimentos, leite, panetones, fraldas e brinquedos para várias famílias que habitam no assentamento.

A equipe do Flamingo/ Millenium Futsal agradeceu o convite do grupo Heróis do Bem para fazer parte desta ação solidária que leva um pouco de alegria para aproximadamente 70 famílias que estão instaladas no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também