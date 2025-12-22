(16) 99963-6036
Voluntários Sertanejos do Bem levam alegria a assentamentos de Capão das Antas e Santa Helena

22 Dez 2025 - 11h02Por Da redação
Voluntários Sertanejos do Bem levam alegria a assentamentos de Capão das Antas e Santa Helena - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O Grupo Voluntários Sertanejos do Bem realizou uma emocionante ação solidária nos assentamentos Capão das Antas e Santa Helena, levando o Papai Noel e distribuindo alegria, felicidade e esperança às famílias que vivem nessas comunidades.

A iniciativa teve como principal objetivo atender pessoas que, muitas vezes, acabam esquecidas por estarem em áreas mais isoladas. Enquanto a maioria das ações sociais costuma ocorrer nos bairros da cidade, os assentamentos, onde vivem centenas de famílias e muitas crianças, raramente recebem esse tipo de atenção especial.

Para as crianças, a chegada do Papai Noel representou um momento único de encanto e emoção, reforçando o verdadeiro espírito natalino. Sorrisos, olhos brilhando e gestos de carinho marcaram a ação, que foi recebida com grande alegria por todos os moradores.

O idealizador e administrador do grupo, Ubirajara Teixeira, conhecido como Bira, destacou sua satisfação com o resultado da iniciativa. "Estou muito feliz e satisfeito em ver as pessoas, principalmente as crianças, com os olhos brilhando ao receber um presente do Papai Noel", afirmou. Bira ainda ressaltou a importância de lembrar dessas comunidades: "Essas pessoas acabam ficando esquecidas nos assentamentos por estarem isoladas, mas nós, todos os anos, não esquecemos delas".

O Grupo Voluntários Sertanejos do Bem, sob a coordenação de Bira, é conhecido por realizar diversos eventos e ações solidárias pela cidade, sempre com o propósito de levar apoio, carinho e dignidade a quem mais precisa. A ação nos assentamentos reafirma o compromisso do grupo com a solidariedade e com a inclusão social, mostrando que pequenos gestos podem transformar vidas e fortalecer a esperança.

