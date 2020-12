Grupo “Voluntários Sanca” apresenta balanço das ações pós-enchente em prol dos comerciantes

Crédito: Divulgação

Um grupo de voluntários chamado “Voluntários Sanca” se uniu imediatamente após as enchentes na última quinta-feira, 26, quando uma tempestade caiu sobre São Carlos e causou imensos prejuízos para aproximadamente 130 comerciantes localizados principalmente na baixada do Mercado Municipal. Na realidade o grupo foi fundado informalmente enquanto a enchente castigava violentamente comerciantes em diversos pontos da cidade.

“Foi uma ação instintiva e solidária. Simplesmente nós sentimos a dor de estar no lugar dos comerciantes que foram muito penalizados com as enchentes principalmente em 2020. Empatia. Solidariedade. Um começou a chamar o outro e criamos o grupo”, explicou um dos fundadores do grupo

A ação solidária, em forma de mutirão, entregou mais de 500 marmitex médias; mais de 500 refrigerantes; mais de 20 fardos de água mineral, além de dezenas de garrafas de café; lanches e frutas no período noturno. A ação ainda arrecadou roupas, calçados, cestas básicas, móveis entre outras coisas.

“O objetivo dessa prestação de contas é dar transparência e para que os doadores saibam que os donativos chegaram a quem precisa. Ainda estamos finalizando alguns levantamentos e atendimentos a famílias que ficaram em situação de vulnerabilidade. Até material de construção estamos conseguindo para reconstruir casas/lojas que foram danificadas”, explicou um dos organizadores. “Ver pessoas de todos os níveis sociais, religiões, opiniões políticas distintas, de outras cidades e até países como Venezuela e Colômbia participando, foi muito emocionante”, complementou.

Valer destacar que o Grupo “Voluntários Sanca” é apartidário, ou seja, sem fins políticos e lucrativos. Agradecimentos especiais a toda a equipe do Restaurante Dona Inês e a todos os voluntários que participaram desse lindo gesto, que em meio a tanta tristeza, demonstrou aos comerciantes e funcionários a importância deles para a cidade e que não estão sozinhos.

