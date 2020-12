Grupo Vicentino arrecadará alimentos no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Um Grupo Vicentino irá realizar sábado, 12 (das 9h às 17h) e domingo, 13 (das 9h às 13h) uma campanha de arrecadação para auxiliar famílias carentes assistidas pela Igreja Nossa Senhora Guadalupe, localizada na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy II.

Durante os dois dias, aproximadamente 15 voluntárias em sistema de revezamento e no estilo drive thru (obedecendo todos os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19) irão trabalhar para receber alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene e limpeza. Os postos de arrecadação serão no estacionamento da igreja (na rua Antonio Bustos Alabarca) e em frente ao Supermercado Pane Sílvio.

AJUDAR O PRÓXIMO

A Igreja Nossa Senhora Guadalupe possui quatro conferências vicentinas e a que estará realizando a campanha de arrecadação neste final de semana é a Conferência Santa Mariana de Jesus que tem cadastradas cinco famílias carentes que residem no bairro. São 20 pessoas sendo 10 crianças que recebe mensalmente todo tipo de assistência.

“O bairro é carente e mantemos contato essa realidade. Por isso fazemos um trabalho social e evangélico. Não tem como adorar a Cristo e ver que nossos semelhantes passam fome”, disse a universitária Bruna Rodrigues, 21 anos, uma das voluntárias e que faz o 3º ano de Gestão e Análise Ambiental na UFSCar.

Residente no bairro, Bruna sente na pele as dificuldades de várias famílias que passam por todo o tipo de privação. “Tenho uma família estruturada e me sinto privilegiada por ter uma casa. Porém outras pessoas não tem e por isso optei por participar das ações da Sociedade São Vicente de Paula e dar minha contribuição e tentar amenizar o sofrimento e tentar mudar esta realidade”, ponderou a universidade. “Para mim, fica um legado de felicidade e gratidão por participar de atividades solidárias. Na verdade, recebemos ajuda espiritual além de um carinho absurdo das famílias que temos a oportunidade de ajudar”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também