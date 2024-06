Grupo Teatral leva educação no trânsito a alunos da EMEB Janete Lia

Apresentação que aconteceu em Itirapina esta semana - Crédito: Divulgação

Trânsito também é assunto de criança! E é com objetivo de promover a conscientização dos pequenos sobre a importância do respeito às leis para maior segurança durante os deslocamentos que a Turma da Ação realiza, de 24 a 28 de junho, na EMEB Janete Lia, em São Carlos, espetáculos teatrais pedagógicos e uma atividade itinerante sobre as regras de trânsito a alunos da rede pública de Ensino.

Além da peça “Vrum Vrum: Trânsito Legal”, protagonizada pela Turma da Ação, os alunos que possuem entre 6 e 12 anos de idade também experimentarão, na prática, passeios pelo Mini Circuito de Trânsito itinerante do grupo.

A estrutura com cerca de 180 metros quadrados será instalada temporariamente na quadra poliesportiva da escola e contará com bicicletas, carrinhos e motos elétricas para serem pilotadas pelos estudantes em um cenário lúdico controlado por guardas de trânsito.

As apresentações na EMEB Janete Lia, que fica na Rua Paraná, número 700, no Jardim Cruzeiro do Sul, ocorrem às 9h e às 14h.

A rodada de apresentações em São Carlos ocorre após a Turma da Ação se apresentar também para alunos de escolas públicas em Itirapina, de 14 a 21 de junho. A temporada do grupo na região é patrocinada pela Eixo SP Concessionária de Rodovias, por meio de parceria com o Ministério de Cultura via Lei Rouanet, e pretende alcançar um público total de 2,5 mil estudantes.

A peça

Composto por quatro personagens: Bruno, Mandinha (Amanda), Tutti (Arthur) e Isa (Isabella), o espetáculo teatral “Vrum Vrum: Trânsito Legal” tem produção de Lu Ortiz e conta com direção de Ernaldo Santini e Milton Junior. O enredo da trama se passa em uma viagem de família para a praia, na qual o pai acaba cometendo várias infrações de trânsito durante o trajeto.

Ao longo da peça, os personagens realizam abordagens ao público como uma espécie de aula divertida sobre a importância de seguir as regras de trânsito para maior segurança. Um dos intuitos é tornar as crianças mais alertas e até vigilantes sobre suas próprias atitudes e dos adultos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ocorrência no trânsito é a principal causa de morte no mundo de crianças e jovens de 5 a 29 anos.

Após as apresentações do grupo teatral, os alunos são convidados a passearem pelo mini circuito com as bicicletas, carrinhos e motos elétricas, além de receberem uma cartilha com atividades lúdicas sobre o tema para reforçar as regras de trânsito aprendidas.

