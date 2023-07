Grupo Santa Cruz firma parceria com a ACISC e renova contrato com a APAS

O Grupo Santa Cruz atua no segmento funerário e de planos de assistência familiar desde 1961 e é uma das mais conceituadas empresas de prestação de serviço funerário da Cidade de São Carlos, além de estar presente em outros municípios como Ibaté, Araras, Rio Claro e Conchal.

O novo benefício nasce com duas finalidades: Trazer maior comodidade em um momento difícil, como a perda de um ente querido, tendo a cobertura funeral de: Atendimento 24h, urna mortuária, veículo para cortejo, orientações sobre providências administrativas legais, velório gratuito no Santa Cruz Cerimonias, translado, entre diversos outros.

Além disso, outro benefício se dá para o conforto em casos de problemas de saúde, nos quais são necessários assistência ao convalescente, disponibilizando a locação de itens como: cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar simples muletas, andadores, entre outros, cuja utilização está veiculada à disponibilidade dos mesmos, serviço de leva e traz com veículo especial adaptado para cadeirantes no município de São Carlos para consultas médicas, exames, fisioterapias ou tratamentos médicos.

Os associados ACISC poderão incluir no plano, seus funcionários e respectivo cônjuge, filhos, pai, mãe, sogro e sogra, netos, genros e até dois dependentes sem nenhum grau de parentesco com até 60 anos. Para isso, os Associados deverão entrar em contato diretamente com a ACISC no endereço Rua General Osório, 401 – Centro ou através do telefone (16) 3362-190 para se informar das providências de inclusão.

Já a renovação do contrato de parceria com a APAS - Associação Policial de Assistência a Saúde, se deu no último dia (19) após 20 anos ininterruptos de parceria com o Grupo Santa Cruz, parceria essa que visa oferecer todo suporte aos nossos queridos policiais e seus familiares.

Os benefícios da APAS são os mesmos oferecidos aos associados da ACISC .

Os Associados da APAS deverão entrar em contato diretamente com a Associação situada a Rua Bento Carlos, 757 – Centro ou através do telefone (16) 3411-3656, para se informar das providências de inclusão.

“ Nós do Grupo Santa Cruz, estruturamos a empresa para poder atender nossos clientes de forma a superar as expectativas, oferendo um atendimento moderno, acolhedor, com total empatia e transparência aos nossos clientes, sempre preocupados na satisfação dos mesmos e em busca de oferecer os melhores benefícios. Tenho certeza que essa parceria junto a ACISC será de muito sucesso, assim como a da APAS durante esses 20 anos” – Daniele Lima Cellenza Departamento Comercial.

“ Procuramos sempre ouvir e nos moldar as mais diferentes necessidades de nossos clientes e parceiros, sempre respeitando e tratando tudo e todos de modo honesto, acredito que essa tem sido a receita de sucesso de nossa empresa nesses mais de 62 anos.

Estamos muito felizes e otimistas com mais esta parceria firmada, como tantas outras parcerias duradouras e de sucesso que construímos ao longo de 62 anos de experiência como a APAS, com certeza a parceria ACISC e Grupo Santa Cruz, perpetuará sólida e próspera por muitos anos. “ – Douglas Ricardo Caurim - Gerente

Para maiores informações entre em contato no escritório do Grupo Santa Cruz através dos telefones: (16) 3362-1800 ou WhatsApp (16) 99220-3971 ou se dirigir até nosso escritório situado a Av. São Carlos, 967 – Centro.

No dia (25) o Grupo Santa Cruz juntamente de sua Diretoria e Departamento Comercial, foram recebidos pelos diretores da ACISC – Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a fim de estreitar e fechar a parceria que nasce com um novo beneficio para os seus associados.