Grupo Safe faz pagamento e trabalhadores terceirizados da USP retornam ao trabalho

Portaria USP 1 - Crédito: reprodução/USP

A greve dos 600 trabalhadores terceirizados da USP São Carlos terminou nesta quarta-feira, 18. A princípio, a paralisação seria por tempo indeterminado, já que eles reivindicavam o pagamento que deveria ter sido depositado no dia 4, além de benefícios e que não teria sido feito pelo Grupo Safe, empresa responsável pela contratação dos servidores.

No início da tarde desta quarta-feira, 18, um dos colaboradores que retornou as atividades disse que durante a manhã um representante do Grupo Safe, responsável pela contratação dos terceirizados, informou que o pagamento já estava na conta e que a multa que deveria ter sido paga, irá vir nos vencimentos previstos para o início de maio.

Ainda de acordo com o servidor terceirizado, o vale-refeição será depositado nesta quinta-feira, 20 e o vale-alimentação será depositado no dia 1º de maio, dia do Trabalho.

SINDICATO

A reportagem entrou em contato ainda com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Prestação de Serviços e Conservação e Limpeza Urbana (Siemaco) que intermediou a negociação dos trabalhadores com o Grupo Safe e os trabalhadores para saber os próximos passos.

Porém a responsável no momento da ligação estaria ocupada e entraria em contato posteriormente. Assim que isso ocorrer o SCA irá atualizar a reportagem.

