O grupo Endireita São Carlos, formado por políticos e membros da sociedade civil estiveram na manhã deste sábado (1º), no Largo São Benedito, em São Carlos, se solidarizando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou inelegível por 8 anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os manifestantes empunhavam faixas e cartazes de apoio ao ex-presidente. Após o ato, caminharam pelo calçadão da General Osório.

