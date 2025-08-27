Grupo ligado à Samsung arremata FADISC por R$ 8,15 milhões

FADISC: Depois de 14 anos de desativação do campus, imóvel é vendido em leilão - Crédito: Divulgação

A área do antigo campus da FADISC (Faculdades Integradas de São Carlos), desativada desde 2011 e localizada na região Leste de São Carlos, foi arrematada em leilão por R$ 8,15 milhões. O imóvel foi adquirido por um grupo empresarial ligado à multinacional coreana Samsung, despertando expectativas sobre futuros investimentos na cidade.

A FADISC foi fundada em 1968 com o curso de Direito e, ao longo dos anos, expandiu sua grade. A partir de 1996, passou a oferecer cursos em Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Letras, Secretariado Profissional, Ciências Econômicas e Computação, sob a manutenção do Instituto Paulista de Ensino Superior (Ipesu).

No entanto, a instituição entrou em crise no final dos anos 2000 e encerrou suas atividades definitivamente em 2011. O fechamento deixou um rastro de problemas: além da falência, a faculdade não entregou a documentação acadêmica de ex-alunos e acumulou dezenas de processos trabalhistas, por não quitar os direitos de diversos funcionários.

A gravidade da situação levou à intervenção do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, que atuaram para preservar os registros acadêmicos dos estudantes.

Com a venda do imóvel, São Carlos agora acompanha com atenção os próximos passos do grupo empresarial vencedor do leilão, na expectativa de que a área receba novos investimentos capazes de movimentar a economia local e gerar empregos.

