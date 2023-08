Grupo do ICMC São Carlos promove evento de instalação de Linux nesta quinta, 31

Você já se perguntou sobre o fascinante universo do Linux? Gostaria de aprender a instalar e configurar uma máquina, conhecendo novos programas, distribuições e as inúmeras possibilidades que o software livre pode proporcionar? Então, não perca a próxima edição da tradicional Linux InstallFest, que vai acontecer no dia 31, quinta-feira, das 14h às 19h.

O evento é destinado a todas as pessoas, desde iniciantes curiosos até os aficionados por código aberto. “É a chance de aprender, interagir e se aprofundar no Linux com ajuda de pessoas com os mesmos interesses”, explicam os organizadores da iniciativa, que é realizada pelo grupo de extensão em Livre & Open Source (Gelos) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da USP, em São Carlos.

“Após os primeiros contatos com o Linux, muitas pessoas se sentem inseguras quanto a utilizá-lo com frequência. Um evento como este serve para que seja criada certa familiaridade com as principais funcionalidades do sistema. É o pontapé inicial para uma jornada de aprendizado sobre formas distintas de se utilizar o computador”, ressalta o grupo.

Qualquer pessoa interessada está convidada a comparecer ao vão da biblioteca Achille Bassi do ICMC, o Hiperespaço Loibel, para participar da iniciativa, que não demanda inscrições. Durante a Linux Installfest, os participantes contarão com ajuda dos membros do grupo de extensão Gelos para realizar o processo de instalação.

Sobre o Gelos – Com o objetivo de reunir pessoas interessadas por cultura livre e open source, o Gelos tem como missão divulgar e fomentar essa cultura dentro e fora da USP. Por ser um agrupamento de entusiastas pelo tema, privilegia-se a troca de conhecimentos e o apoio, individual e institucionalmente, dos participantes.

