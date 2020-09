Grupo do Campus Lagoa do Sino da UFSCar desenvolve materiais sobre Covid-19 para estudar Inglês

O material está disponível gratuitamente para todos os interessados - Crédito: Divulgação

Nos últimos meses, em função da pandemia do novo Coronavírus, expressões linguísticas referentes à doença passaram a circular, de modo contundente, no dia a dia dos brasileiros. Um bom exemplo são os protocolos de higiene e recomendações emitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a fim de conter a doença.

Pensando nisso, um grupo formado por servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes do Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolveu dois projetos de extensão voltados ao ensino-aprendizado de Língua Inglesa, abordando o atual contexto sanitário da Covid-19. Foram produzidos um vídeo explicativo e um booklet (livreto) online sobre as principais expressões linguísticas em Inglês utilizadas no âmbito da pandemia. O material está disponível gratuitamente para todo o público interessado.

O vídeo "Covid-19: Talking about vocabularies and expressions" (https://bit.ly/2F7yD5T) tem o objetivo de explicitar e explicar, por meio de enunciados contextualizados, os principais termos linguísticos em Inglês relacionados à doença. Já o booklet "Let’s Speak Corona English!" (https://bit.ly/33hilPS) é uma espécie de minigramática, que reúne os principais vocabulários e expressões linguísticas utilizados no contexto da Covid-19. No final do livro há também atividades instrumentais para que o leitor possa praticar o conteúdo. O livro foi publicado pela Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais (CPOI) da UFSCar.

Ilka de Oliveira Mota, docente do Centro de Ciências da Natureza (CCN) do Campus Lagoa do Sino e coordenadora dos projetos, defende que "em uma universidade pública, gratuita e de qualidade como a UFSCar, é fundamental a criação de condições materiais para que o acesso às línguas estrangeiras possa de fato se concretizar. Nesse sentido, essa nossa proposta extensionista vai ao encontro de um projeto inclusivo, portanto democrático, característica fundamental das universidades públicas federais brasileiras".

Os dois projetos compõem a Plataforma Institucional de Projetos para o Enfrentamento da Covid-19 da UFSCar, quem tem o propósito de gerar soluções, mobilizar a comunidade universitária e preparar a sociedade para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

