Grupo de Rh do Ciesp São Carlos cria banco de currículos para a indústria

O Grupo de Rh Alfa2030, ligado ao Ciesp São Carlos, criou um banco de currículos para facilitar o contato entre empregadores e candidatos. A proposta nasceu em meio à pandemia do coronavírus, com o intuito de evitar que as pessoas saiam de suas casas para entregar currículos, dando-lhes condições de participar de um processo seletivo respeitando o isolamento social.

O serviço traz benefícios tanto para quem precisa de emprego, quanto para o recrutador, que poderá recorrer ao banco de currículos, organizado por cargo. “Reservei um período na semana justamente para fazer uma pré-seleção dos currículos que temos recebido e organizá-los em pastas, para facilitar a localização dos candidatos de acordo com a função a ser desempenhada”, explica Lidiane Salla, secretária do Alfa2030.

Ela defende que Rh e currículos andam juntos, não há como ser diferente, o que reforça a importância da iniciativa. “Essa é uma ação que ajuda o próximo, é sem custo e traz praticidade e agilidade na seleção e contratação de profissionais”, analisa.

Para o presidente do Alfa2030, Antonio Sasso Garcia Filho, a criação de um banco de currículos como esse é de suma importância, ainda mais em plena pandemia do coronavírus. “Num momento em que as oportunidades de emprego parecem cada vez mais raras, a criação de um banco assim permite às empresas preencherem eventuais vagas, com profissionais adequados, e sem custo nenhum”, reforça.

O Grupo Alfa2030 reúne profissionais das indústrias da região, ligados às decisões sobre recursos humanos. “Quando ele foi criado, em fevereiro deste ano, a pandemia ainda não havia sido decretada. E é muito interessante observar o quanto esse grupo tem crescido e ganhado força, com novos integrantes e iniciativas como esta, em tão curto espaço de tempo”, destaca o diretor titular do Ciesp, Emerson Chu.

Na última semana, uma empresa de São Carlos selecionou porteiro rapidamente por meio do Banco de Currículos do Alfa2030, o que mostra a facilidade que ele traz aos recrutadores.

RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS

As recomendações dos especialistas para quem for enviar um currículo orientam-se no sentido da objetividade, concisão e a definição do foco de interesse profissional. Informações pessoais como nome completo, idade e dados de contato são fundamentais.

“A formação educacional também precisa ser mencionada, bem como a qualificação profissional, mostrando a trajetória do profissional e o valor que agregou às empresas onde trabalhou”, orienta Sasso.

Lidiane lembra que o currículo é o cartão de visita do interessado na vaga, então, ele não pode ter poluição visual e deve ser direto, mas completo. Além dos dados citados acima, ela recomenda que o candidato coloque endereço e número dos documentos.

“Muitas pessoas deixam de incluir esses dados porque acham que é perigoso, mas esse banco é bem sigiloso; apenas os profissionais de Rh que estão no grupo poderão ter acesso. E é importante a informação do bairro, por exemplo, para sabermos a distância entre o candidato e a empresa”, explica.

Outros dados são bem-vindos, como habilitação e categoria da CNH, área pretendida de trabalho, estado civil e um pequeno resumo das qualificações. Por outro lado, é importante não exagerar no conteúdo.

“O estado civil é interessante, já o fato de ter filhos pode ser relatado apenas na hora da entrevista. Da mesma forma, a história profissional pode ser desenvolvida durante a conversa com o recrutador. O currículo não deve conter mais do que as 4 últimas experiências profissionais, destacando a função exercida; os detalhes do trabalho podem ser reservados para a conversa presencial”, comenta Lidiane.

E não custa reforçar que os contatos pessoais inseridos no currículo devem ser os mais atualizados, ou seja, um e-mail que o candidato sempre acesse, um telefone pessoal ou de recado, mencionando se tem Whatsapp, enfim, o mais claro possível. Colocar a rede social profissional "LinkedIn” também é interessante.

Após tudo verificado, é só enviar o currículo para recrutamento.alfa30@gmail.com. No assunto do e-mail, pode ser inserida a vaga pretendida. Já se você trabalha no Rh e quer integrar o grupo Alfa2030 escreva para ciesp.sc@terra.com.br.

