Grupo de Jovens Brasa cria campanha para arrecadar doações ao Cantinho Fraterno

Com a pandemia da Covid-19, muitas entidades filantrópicas de São Carlos tiveram quedas em números de doações. Pensando nisso, o grupo de jovens Brasa realiza neste sábado, 2, das 10h às 15h, um ‘drive thru’ de arrecadações para o Cantinho Fraterno.

O Cantinho, que já existe há 94 anos no município e abriga diversos idosos, é uma obra unida da Sociedade São Vicente de Paula (SSVP). O local já recebeu diversas contribuições ao longo do tempo, mas a necessidade por produtos de higiene e limpeza cresceu neste período de pandemia, tanto para os idosos quanto para os funcionários.

Foi esta situação que fez com que o Brasa, grupo compostos por jovens da igreja católica, planejasse a ação para arrecadar produtos como sabonetes em barra e líquido, aparelhos de barbear de duas lâminas, desinfetante, detergente, amaciante, água sanitária e outros itens essenciais.

Segundo Gabriel Jesus, membro da comissão do grupo, o drive thru terá todas as medidas protetivas necessárias e tem como objetivo estimular a solidariedade da população.

“Os que estiverem interessados em ajudar podem levar as doações no sábado e estacionar o carro que receberemos as doações em frente ao Cantinho Fraterno, com todos os cuidados possíveis. Convidamos todos a participarem conosco neste ato de solidariedade para quem mais precisa”, explicou.

A campanha também tem o Banco do Brasil, localizado no Centro, em frente à Catedral, como um ponto de arrecadação. Quem quiser contribuir com dinheiro também pode acessar a vaquinha online no site da instituição, ou solicitar a entrega diretamente na unidade.

O Cantinho Fraterno fica na rua 7 de Setembro, 1.000, no Centro. Mais informações sobre doações e outras ações podem ser encontradas nas redes sociais do abrigo.

