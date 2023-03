Grupo da USP São Carlos promove evento de instalação de software livre

Crédito: Gelos

O grupo de extensão em Livre & Open Source (Gelos) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da USP, em São Carlos, está promovendo a tradicional Linux InstallFest, que vai acontecer no dia 31 de março, sexta-feira, das 12 às 19 horas. O evento tem como objetivo ajudar as pessoas a instalar software livre, especialmente distribuições GNU/Linux, além de ser um espaço para interação dos estudantes veteranos e veteranas com os alunos e alunas recém-chegados ao campus.

Qualquer pessoa interessada está convidada a comparecer ao vão da biblioteca Achille Bassi do ICMC, o Hiperespaço Loibel, para participar da iniciativa, que não demanda inscrições. Durante a Linux Installfest, os participantes contarão com ajuda dos membros do grupo de extensão Gelos para realizar o processo de instalação. Além disso, haverá um delicioso coffee para os participantes desfrutarem.

SOBRE GNU/LINUX

Na verdade, não há um sistema operacional Linux. O Linux é, basicamente, uma camada de software que fica entre o sistema operacional, drivers e aplicações e o hardware, sendo tecnicamente nomeado como um “kernel”. Todos os sistemas operacionais utilizam um “kernel”, inclusive o popular Windows.

Por isso, para que o Linux funcione, é preciso instalar um sistema operacional de nível mais baixo, tal como o “GNU”, presente na sigla “GNU/Linux”. Fruto de um projeto, lançado em 27 de setembro de 1983 pelo ativista, programador e hacker Richard Stallman, O GNU é, atualmente, mantido pela Free Software Foundation (FSF). O objetivo do projeto era exatamente criar um sistema operacional parecido com o Unix, chamado GNU, totalmente baseado em software livre.

O termo “GNU” é uma abreviatura para “GNU’s Not Unix” (GNU não é Unix) e também o nome de um animal que representa o projeto, um grande mamífero nativo do continente africano. O GNU é, na verdade, um conjunto de compiladores, gerenciadores de tarefas, editores de texto e, assim por diante, que, juntos, fazem o sistema operacional funcionar. Está presente também em televisores, datacenters, sistemas de segurança, carros e smartphones e tablets. Por exemplo: o Android é baseado em GNU/Linux.

SOBRE O GELOS

Com o objetivo de reunir pessoas interessadas por cultura livre e open source, o Gelos tem como missão divulgar e fomentar essa cultura dentro e fora da USP. Por ser um agrupamento de entusiastas pelo tema, privilegia-se a troca de conhecimentos e o apoio, individual e institucionalmente, dos participantes.

Para ingressar no grupo, não é preciso fazer processo seletivo, basta entrar em contato com um dos membros do grupo e manifestar seu interesse. Ao se tornar um membro, você pode, a seu critério: desenvolver ou idealizar novos projetos, contribuir com projetos de outros membros, ou apenas participar das atividades de socialização. Sendo assim, ser membro não implica em obrigatoriedade de comparecimento a todas as ações realizadas pelo grupo.

Leia Também