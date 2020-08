Greve dos funcionários dos Correios chega a 90% em São Carlos

Funcionários paralisados: greve dos Correios pode terminar nesta sexta-feira - Crédito: Marcos Escrivani

A paralisação dos funcionários dos Correios aumentou em São Carlos. Em contato com grevistas, informações dão conta que 90% dos trabalhadores aderiram ao movimento nesta quinta-feira, 20.

A greve é nacional e teve início às 22h de segunda-feira, 17. Há expectativa que ela termine nesta sexta-feira, 21, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda uma liminar que trata da validade do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Se a Corte decida prorrogar por mais um ano as cláusulas decididas na negociação do ano passado, os funcionários terão mantidos todos os benefícios existentes.

A GREVE

Segundo Mauro Aparecido Ramos, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e Região (Sintect-CAS), que abrange São Carlos, a greve iniciada na segunda-feira é por tempo indeterminado e um dos motivos da deflagração da categoria seriam os ataques da direção da estatal às cláusulas constantes da Sentença Normativa do TST no dissídio coletivo de greve 2019/2021, cuja validade foi estipulada para vigorar de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2021 e que é composto por setenta e nove cláusulas.

Segundo ele, a paralisação ocorre em todos os setores da área operacional da empresa (agentes de correios, carteiros, atendentes, operadores de triagem e transbordo e suporte).

