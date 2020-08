Greve dos Correios entra na segunda semana e paralisação “segue forte” em São Carlos

Crédito: Marcos Escrivani

A greve dos funcionários do Correios entrou na segunda semana e a mobilização, segundo o sindicato da categoria, a mobilização é grande e afeta todos os departamentos da estatal em todo o país.

Em contato com funcionários, o São Carlos Agora obteve a informação que a maioria dos trabalhadores em São Carlos estão parados. “A grande maioria aderiu a paralisação e somente 30% trabalham de acordo com a lei”, disse um funcionário que pediu para não ser identificado.

“Queremos conscientizar a população que o Correios é alto sustentável e não depende de nenhum real do governo. É justamente o contrário: o governo que pega dinheiro dos lucros da estatal. Não queremos aumento salarial e sim, manter o que temos. A greve é porque a direção quer tirar quase 40% dos nossos rendimentos”, emendou o trabalhador.

Na noite desta terça-feira, 25, o Sindicato dos Trabalhadores de Correios de Campinas e Região (Sintect-Cas) divulgou um informe e disse que a paralisação atual é uma das maiores mobilizações da história da categoria.

Abaixo a íntegra do informe divulgado pelo sindicato:

“Segunda semana de greve, com umas das maiores mobilizações da história dos trabalhadores nos Correios de Campinas e de todo o País.

Com o resultado do Julgamento pelo STF que no dia 21 de agosto decidiu pelo final da validade da Sentença Normativa que era até 31 de julho de 2021 estamos sem Acordo Coletivo assinado e a empresa já está impondo de forma unilateral os ataques aos nossos direitos e benefícios.

Frente ao fortalecimento da greve a ECT ajuizou pedido de Dissídio de Greve no TST nesta segunda-feira (24/08) e já no dia de hoje (25/08) usou a edição do Primeira Hora para difundir as mentiras e a demagogia que já é marca da atual gestão.

Em uma tentativa de desmobilizar a categoria, a empresa afirmou que agora com o dissídio a greve deve acabar, mas os trabalhadores de Campinas e Região e de todo o Brasil afirmam o contrário.

Nesta quarta-feira (26/08) acontecerá uma AUDIÊNCIA RELIMINAR no TST às 14h, mas o mais importante é saber que nenhum desdobramento jurídico deve impedir que os trabalhadores sigam na luta, paralisando unidades e mantendo os atos e piquetes em defesa das nossas vidas, direitos e empregos!”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também