Grand Cru inaugura novo espaço com Wine Bar

A Grand Cru está de casa nova e já reabriu suas portas em um novo endereço para proporcionar experiências ainda mais completas aos apaixonados por vinhos e gastronomia.

Além da tradicional curadoria especial de rótulos de diversos países, o espaço passa a oferecer novas opções que ampliam a experiência do público:

Charutos selecionados

Empório gourmet

Drinks & destilados

Wine Bar, ideal para degustações, eventos e momentos de celebração

GRAND CRU

Endereço: Rua São Joaquim, 1439 – São Carlos

Mais informações: WhatsApp (16) 99113-3408

Instagram: @grandcru.saocarlos

Leia Também