Grand Cru inaugura novo espaço com Wine Bar

A Grand Cru está de casa nova e já reabriu suas portas em um novo endereço para proporcionar experiências ainda mais completas aos apaixonados por vinhos e gastronomia.
Além da tradicional curadoria especial de rótulos de diversos países, o espaço passa a oferecer novas opções que ampliam a experiência do público:
- Charutos selecionados
- Empório gourmet
- Drinks & destilados
- Wine Bar, ideal para degustações, eventos e momentos de celebração
GRAND CRU
Endereço: Rua São Joaquim, 1439 – São Carlos
Mais informações: WhatsApp (16) 99113-3408
Instagram: @grandcru.saocarlos