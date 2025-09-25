(16) 99963-6036
Grand Cru inaugura novo espaço com Wine Bar

25 Set 2025 - 13h45Por Jessica Carvalho R.
A Grand Cru está de casa nova e já reabriu suas portas em um novo endereço para proporcionar experiências ainda mais completas aos apaixonados por vinhos e gastronomia.

Além da tradicional curadoria especial de rótulos de diversos países, o espaço passa a oferecer novas opções que ampliam a experiência do público:

  • Charutos selecionados
  • Empório gourmet
  • Drinks & destilados
  • Wine Bar, ideal para degustações, eventos e momentos de celebração

GRAND CRU
Endereço: Rua São Joaquim, 1439 – São Carlos
Mais informações: WhatsApp (16) 99113-3408
Instagram: @grandcru.saocarlos

