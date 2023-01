Governo promete definir cronograma de liberação de recursos para obras de combate às enchentes

O vice-prefeito de São Carlos Edson Ferraz e os secretários municipais João Müller (Obras Públicas) e Fernando Carvalho (Relações Legislativas e Institucionais) estiveram reunidos nesta sexta-feira (27/01), na capital paulista, com o subsecretário de Convênios da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, Ronaldo Camargo, e a coordenadora de convênios com municípios, Ivani Vicentini, para estabelecer um fluxo financeiro dos convênios em andamento com Governo do Estado com São Carlos e definir o cronograma de desembolso de recursos para as obras de combate às enchentes.

Foram tratados os convênios do Parque São José, córrego do Mineirinho, duplicação da ponte recreio dos Bandeirantes, além da solicitação de recursos para recape e a construção de um novo piscinão (reservatório de retenção de águas pluviais), entre outros assuntos de interesse do município.

A Prefeitura de São Carlos já havia apresentado ao subsecretário Ronaldo Camargo, durante visita à cidade em 17 de janeiro, para ver os estragos das enchentes, a preocupação que as empresas abandonem as obras, caso do Parque São José e ponte do Recreio dos Bandeirantes, já que desde agosto do ano passado o estado não realiza nenhum repasse.

O vice-prefeito Edson Ferraz explicou que o assunto pendente na reunião desta sexta era com relação aos convênios existentes por conta de atraso nas obras, porém também reforçado o pedido de recursos para construção do piscinão do Parque da Chaminé. “Uma obra importante para que se resolva parte dos problemas, e também a ponte do Monjolinho que será construída e o convênio está parado. Tratamos também sobre R$ 7,5 milhões que o Governo do Estado de São Paulo deverá disponibilizar para recape”, disse Ferraz.

O secretário municipal de Obras, João Muller, explicou que foi apresentado ao subsecretário Ronaldo a situação dos quatro convênios que a Prefeitura tem com o Governo do Estado relacionados as obras de combate às enchentes. “Apresentamos inclusive a movimentação financeira desses convênios para mostrar ao Estado que nós estamos com a execução em andamento, no entanto há necessidade da regularização de transferência de recursos, de pagamento de medições para que as empresas acelerem essas obras”, argumentou o secretário.

Muller relatou, ainda, que foram apresentados detalhes das obras da infraestrutura total do Parque São José, a chegada do córrego Mineirinho no Monjolinho, que terá publicado alteração no parecer técnico, a ponte no Recreio dos Bandeirantes que tem mais de R$ 700 mil atrasados e a empresa que foi vencedora do certame licitatório não consegue dar continuidade nas obras se o Governo não efetuar os repasses.

“A impressão que eu tive é que está resolvida a situação dos 4 convênios, que o Governo fez algumas mudanças na estrutura administrativa e vai definir quais serão as pessoas responsáveis pela ordenação de despesa para poder autorizar o próximo pagamento para esses empreendimentos”, finalizou Muller.

O subsecretário Ronaldo Camargo reafirmou para as autoridades de São Carlos que o Governo do Estado de São Paulo teve “algumas paralisações financeiras desde agosto do ano passado, na antiga gestão, porém agora estamos resolvendo isso para estabelecermos esse fluxo financeiro com São Carlos”.

Vale lembrar que o governador Tarcísio de Freitas já assinou o convênio no valor de mais de R$ 650 mil para a construção do muro de contenção em gabião na rua General Osório, no Jardim Cardinalli.

