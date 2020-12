Governo federal reconhece situação de emergência em São Carlos

Enchente em São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

O governo federal reconheceu a situação de emergência no município de São Carlos em decorrência dos temporais que atingiram a cidade no mês passado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4) e é assinada pelo secretário nacional de proteção e defesa civil, Alexandre Lucas Alves.

Com a medida, a prefeitura pode solicitar apoio do governo federal para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

Na última quarta-feira (2), o prefeito Airton Garcia, acompanhado do chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), se reuniu em Brasília, com o senador Eduardo Gomes (MDB), líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional.

Na ocasião, o prefeito solicitou ao senador ajuda para a liberação de recursos da União para obras contra enchentes. No dia 26 de novembro, a cidade novamente foi atingida por uma tempestade, com grandes prejuízos, como alagamentos em diversas áreas residenciais e comerciais, incluindo a baixada do mercado municipal, Jardim Bicão, Lagoa Serena e Vila Carmem.

No mesmo dia, Airton Garcia, acompanhado do deputado federal Júnior Bozzela, foi recebido pelo secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, que entrou em contato por telefone com o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero e orientou quanto ao registro direto no sistema da instituição do Formulário de Informações de Desastre (FIDE), além de explicar ao Prefeito e ao chefe de gabinete de São Carlos, como são os trâmites no casos de desastres climáticos.

Ontem, o prefeito acompanhado do vice-prefeito eleito, Edson Ferraz e do chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), recebeu, a visita do deputado federal Júnior Bozzela. Durante o encontro, o deputado que está dando apoio ao prefeito na busca de recursos por causa das enchentes, realizou uma videoconferência com técnicos e engenheiros da Prefeitura e Defesa Civil, com a equipe técnica do Ministério de Desenvolvimento Regional.

PREJUÍZO DE R$ 43 MILHÕES

De acordo com o levantamento realizado pela Defesa Civil de São Carlos, a chuva de 138 mm, considerada de extrema intensidade, teve início às 17h30 com finalização às 18h40, acompanhada de granizo e rajadas de ventos isolados, com enxurradas e alagamentos de até 1,70 metros de altura nas regiões mais baixas da cidade. Os prejuízos ultrapassam R$ 43 milhões, contabilizados o setor privado e poder público.

